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宏捷科業績暢旺 8月營收創55個月新高

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）今（2）日公告8月營收2.87億元，月增2.1%、年增23.5%，單月營收創55個月新高，業績表現令人驚艷；展望未來，本季迎接傳統旺季，預料營運動能有望維持高檔水準。

宏捷科今年前八月合併營收22.21億元，年增86.8%。展望未來，原先宏捷科預期第3季營收將較第2季持平或小幅衰退，但從7、8月業績表現來看，本季營收表現有機會優於預期。

至於產能方面，宏捷科目前月產能約1.2萬片，預估年底前月產能可達1.5萬片，明年新產能會持續開出，將視客戶需求擴增，以現階段新廠規劃來看，除年底前的月產能1.5萬片外，最高還可再擴增2萬片。

此外，宏捷科目前正積極耕耘氮化鎵領域，未來將與中美晶集團旗下環球晶共同搶攻市場，由環球晶擔負上游化合物半導體穩定供應角色，宏捷科則可由客戶端提供快速產品驗證，加速氮化鎵產品快速符合客戶需求及量產。

至於功率放大器（PA）業務部份，法人分析，由於中國大陸網通業供應鏈去美化趨勢確立，宏捷科客戶的市占率將提升，有利宏捷科PA出貨表現；不過，新冠肺炎疫情仍在全球延燒，不利手機終端需求，手機PA全年出貨量衰退難免，但宏捷科本季產能利用率仍達九成，主要原因來自WiFi 6市場需求增加。

據悉，宏捷科Wi-Fi客戶斬獲頗豐，加上新廠無塵室建置接近完成，設備即將進駐，預計新廠產能將在第4季中開出，藉此滿足客戶急單需求及後續5G PA商機，整體下半年營運動能無虞。

宏捷科 營收 環球晶

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