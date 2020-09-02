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十銓推15.3TB消費級2.5吋QX SSD 業界最大容量

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌及模組大廠十銓科技（4967）今日宣布推出業界第一顆最大容量15.3TB消費級2.5吋SATA固態硬碟（SSD）QX，採用最新3D QLC快閃記憶體，具備高達2560TBW的寫入壽命，業界超高耐用度，體積輕薄卻提供巨大的15.3 TB儲存規格，改寫消費級2.5吋SATA SSD市場規格。

QX採用最新3D QLC快閃記憶體，除擁有業界第一最大15.3 TB的極致儲存容量，並具備業界第一高達2560TBW的寫入壽命，超高耐用度，提供消費者穩定可靠的信賴感。QX性能飆悍支援智慧雙Cache，包含SLC Caching 技術和 DRAM Cache Buffer，每秒達560/480MB的飆悍讀寫速度，帶來流暢的使用體驗，同時具備低功耗、抗震、無噪音等優異性能，具機械硬碟的TB級海量儲存容量，更提供傳統機械硬碟沒有的讀寫性能，是款顛覆以往以15.3 TB 超大容量重新定義消費級2.5”SATA SSD容量需求。

QX除擁有15.3TB以及高達2560TBW的寫入壽命的雙冠，並支援Windows TRIM優化指令，可讓閒置空間釋放後，供後續系統寫入資料時可立即被使用，NCQ的優化存取控制技術更加速固態硬碟傳輸與寫入效能，有效減緩效能下降與耗損，完美延長使用壽命，其內建的智慧演算法管理機制，如空間回收功能可確保運作效率，強大的平均抹寫區塊技術與自動錯誤校正功能，皆能提升資料傳輸的可靠性，提供給消費者更值得信賴的輕薄海量SSD選擇。

快閃記憶體 SSD 十銓

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