與全球最大鐳射源廠簽約 提升台機械、半導體業等價值

經濟部長王美花今（2）日表示，台灣的機械產業可以藉由跟TRUMPF（德國工業機械製造公司）的合作，進一步提升它的價值，因為在機械產業裡面最後一哩路，最重要的關鍵之一就是鐳射源。

王美花今日下午出席「台灣半導體與電子產業先進鐳射應用服務中心MOU簽訂記者會」時做了上述表示，王美花並指出，TRUMPF是全球最大的鐳射源供應商，鐳射源可以運用在非常多的機器產品上，像是奧斯摩的黃光機器，EUV（極紫外光微影技術）用的都是TRUMPF的雷射源，所以TRUMPF可以跟機械公會來結合，非常重要，更可以提升台灣機械產業的價值。

王美花進一步指出，台灣的機械產業結合了TRUMPF之後，還可以應用在我們的半導體上，也可以應用在電子產業上，而「台灣半導體與電子產業先進鐳射應用服務中心」會設在中研院的南分院，就是六甲分院，並由工研院扮演橋樑，進行技術交流，這是一個非常棒的合作，讓台灣的機械產業可以再升級。

同時，王美花還強調，更重要的就是可以再運用到半導體設備上，因為半導體設備現在台灣在全球是一個最重要、最重要的一個基地。