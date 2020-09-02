Acer好康大放送 憑學生證加碼送一年延保服務

宏碁（2353）在18mm以下的Windows薄型筆電連續七個月榮獲銷售冠軍，優異成績來自於具輕薄美的Swift 3及Swift 5產品線的穩定成長動能。賀此佳績，宏碁特別於開學季推出加碼送活動，凡搭載第10代Intel® CoreTM處理器系列的輕薄、電競筆電，憑學生證加碼送一年延長保固服務，同時推薦學生新款Aspire 5輕薄新機，擁有15.6吋IPS大螢幕，搭載第10代Intel® Core i5處理器及MX350顯卡，打Game、寫作業一機搞定，售價25,900元。

據最新市調報告表示，宏碁Windows薄型筆電創下銷售佳績，連續七個月榮獲冠軍，以時尚外觀、輕薄機身、具獨家的散熱技術的Swift產品線為領先市場的關鍵；其中「同級最輕薄」美譽廣受矚目的14吋筆電Swift 5及長銷型Swift 3 ，更是持續穩定成長的重要產品，這次趁勢推出Aspire 5輕薄新機，預計能帶來另一波成長動能。

宏碁開學季開跑，即日起購買搭載第10代Intel® Core™處理器Aspire 5/3系列、Swift 3/5/7系列，登錄學生證明文件(學生證、准考證、入學通知書、學費繳費單)，送延長保固服務一年。