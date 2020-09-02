圓展全新雲端視訊會議攝影機 獲Google Meet認證

全球視訊會議解決方案大廠圓展科技（3669）兩款全新AVer USB雲端視訊會議攝影機獲得Google Meet的官方硬體認證，有效強化圓展在全球市場的能見度。

Ver CAM540和AVer CAM340+已正式獲得Google Meet官方認證，且圓展是第一個採用Google認證的USB 3.1連接線（Elka）來確保視訊流暢度和穩定性的視訊設備供應商。

圓展表示，AVer CAM540和AVer CAM340+為繼AVer CAM520之後獲得Google Meet官方硬體認證的視訊攝影機。由於CAM540和CAM340+已成功通過驗證流程，在使用Meet的同時也能進行韌體的自動更新。此外，使用者在進行多方會議時，可以充分信賴這些視訊設備與Google Meet系統的相容性與流暢度，並透過共享連結，感受一鍵按下輕鬆加入會議的便利性，充分利用平台的多元功能。

由於Chrome M84版本開始支援Google Meet硬體設備更新，視訊會議擁有更大的彈性，也確保AVer CAM540和AVer CAM340+能與Google Meet隨時保持同步更新狀態。

AVer CAM340+是一款外觀精巧但功能強大的USB視訊會議攝影機，專為小型會議空間（Huddle Room）設計；擁有120°廣角鏡頭，可以輕鬆捕捉每位與會者，4K高清解析度搭配30fps高畫質影像，再大的螢幕也能輕鬆呈現清晰的影像。即使電腦沒有配備麥克風，CAM340+的內建麥克風也提供極佳收音品質，隨時進行視訊會議；設計輕巧且便於攜帶，底座配備的電視支架可以輕鬆地打開，單手即可安裝。

AVer CAM540具備超高規格和適合遠端會議的AI功能，透過USB隨插即用，非常適合中大型會議室。CAM540也榮獲2019年紅點設計大獎，攝影鏡頭可輕鬆流暢的平移、傾斜及縮放，提供令人驚艷的4K視訊影像。此外，搭載SmartFrame智能對焦框選功能，自動調整對焦，捕捉每個與會者快速開啟會議，即使晚到的與會者陸續抵達，也能自動調整會議畫面，避免因與會者陸續進入對會議造成干擾。