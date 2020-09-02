台德攜手打造先進雷射應用服務中心 助半導體設備升級

推動台灣半導體設備產業升級，在經濟部技術處科技專案支持下，工研院與台灣機械公會及世界第一大雷射廠商德國創浦集團(Trumpf)，今(2)日宣布攜手成立國內首座「台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心」。

未來將結合德國最先進的高階雷射源，搭配國產客製化的大銀微系統平台，以及工研院的製程光路模組，為台灣半導體設備商提供關鍵升級技術，協助台灣半導體產業更添戰力。

這項三方合作意向書(MOU)簽約儀式，由台灣機械公會理事長柯拔希與台灣創浦總經理鄭勇志、工研院南分院執行長吳誠文主持，經濟部長王美花與德國經貿辦事處長林百科也到場，見證台德兩國在半導體設備產業合作的歷史時刻。

吳誠文表示，「台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心」將進駐工研院六甲院區，預計今年底設置完成，將帶來一個嶄新、快速的設備供應模式，協助國內設備商以雷射應用強化設備製程，深化台灣半導體產業優勢。

因應5G與高效能運算先進製程商機，半導體設備產業需求強勁，根據國際半導體產業協會(SEMI)估計，今年市場規模可望成長6%，達632億美元，明年有機會一舉突破700億美元。

王美花指出，隨著全球疫情與美中貿易戰爭的發展，台灣在高階製造、半導體發展的強項，也迎來更多挑戰和機會，政府現正推動打造「六大核心戰略產業」，就是利用半導體和資通訊產業優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位。

她提到，去年到德國推動智慧製造產業合作時，特別前往創浦集團參訪，也期許這次創浦集團與台灣共同推動的「台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心」，能發揮台德雙方一加一大於二的技術優勢，為台灣半導體設備產業帶來全新的未來。

柯拔希表示，今年受到新冠疫情影響，全球機械產業陷入衰退，台灣機械前七月出口值144.8億美元，就較去年同期減少10.0%。

不過，令人驚喜的是檢量測設備較去年同期成長5.1%，電子設備較去年同期成長2.5%，顯示台灣在半導體電子產業與相關設備仍具全球競爭力。

由於雷射技術可應用於量測、檢測、切割、焊接和各式精微加工應用，無論是對品質可控的要求、對先進加工和生產效率的需求，還是最終構建成人機互動的智能工廠，對我國機械產業的長遠發展都非常重要。

鄭勇志說，雷射加工相關設備與需求越來越廣，德國創浦集團研製出全球獨一無二的CO2脈衝式雷射系統，並與國際半導體設備大廠共同合作開發的EUV極紫外光光刻機，是當前「半導體奈米製程競賽」中不可或缺的設備。

台灣是全球半導體重點市場，創浦集團今年8月在南科成立EUV教育訓練中心，是集團在亞洲的第一座育才基地，此次進一步參與與台灣半導體設備產業的合作，將持續為高科技業導入最新雷射技術，共創新商機。

吳誠文說，機械公會擁有國內主要的設備供應商會員，創浦掌握眾多高階雷射源產品，未來結合工研院的高功率雷射加工或精微雷射加工製程，可望在台灣研發出半導體與電子產業專用的高階雷射源，協助半導體設備產業鏈升級。