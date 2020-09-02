微星攻顯卡 推GeForce RTX 30系列新品

晶片大廠輝達（NVIDIA）正式發布GeForce RTX 30 系列GPU，電競大廠微星（2377）也同步推出新一代NVIDIA安培（Ampere）架構的GeForce RTX 30系列顯示卡，涵蓋GAMING系列及VENTUS系列。

微星指出，將NVIDIA最新顯示技術和微星34年深厚設計經驗相融合，賦予MSI GeForce RTX 30系列顯示卡新品更強勁的性能表現和更出色的散熱效率。

新一代NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU採用第二代RTX技術，全新設計RT Cores、Tensor Cores和串流多工處理器，呈現震撼視覺效果、驚人的高幀更新率 ; 並以優異的AI人工智慧強化遊戲和繪圖創作軟體的運算。MSI GeForce RTX 30系列顯示卡所搭載NVIDIA Ampere安培架構，每瓦性能相較至上一世代提升1.9倍，毫不費力地完美展現顯示體驗，即使面對8K超高解析度，仍因應自如。

微星發表兩款全新安培架構顯示卡，包含GAMING系列、VENTUS系列。其中，MSI GeForce RTXTM 30電競系列顯示卡再次塑造全新外觀設計，且不間斷在極致效能、安靜低躁和高效散熱中追求完美平衡。引領MSI GeForce RTXTM 30電競系列顯示卡的第二代TRI FROZR散熱系統，運轉全新的TORX 4.0風扇，將葉片兩兩連結，加上扇框組合設計，創造更加聚集的風流與風壓，促使第二代TRI FROZR更快速度排出熱能。

VENTUS系列在GeForce RTXTM 30系列架構中不缺席。MSI GeForce RTXTM 30 VENTUS系列顯示卡進一步採用TORX Fan 3.0 扇葉設計，且推出三風扇與雙風扇兩款版本。VENTUS系列專注於性能表現的設計，不論是工作還是娛樂，具備完成各項需求的本質。

微星預告，GAMING系列和VENTUS系列是微星GeForce RTXTM 30系列的首發陣容，不久的將來，還有更多系列將陸續推出。