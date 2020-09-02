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資策會聯手事實查核中心 開發「不實訊息快篩平台」

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
資策會開發「不實訊息快篩平台」，除可提供快篩指標以辨識訊息真偽程度，輔助加快事實查核與澄清速度之外，平台開發的相關技術，也可應用於傳播行銷及資通訊服務領域。 圖／資策會提供
資策會開發「不實訊息快篩平台」，除可提供快篩指標以辨識訊息真偽程度，輔助加快事實查核與澄清速度之外，平台開發的相關技術，也可應用於傳播行銷及資通訊服務領域。 圖／資策會提供

財團法人資訊工業策進會（資策會）今（2）日宣布，將與台灣事實查核中心合作，借助其在事實查核領域的專業知識與實務方法，結合文本流變分析、傳播路徑分析與預測、帳號鑑識分析等多元AI技術，開發「不實訊息快篩平台」，使事實查核機構得以獲得客觀數據，即時觀測謠言散播的動態，大幅提升查核選題的速度與精準度。

資策會表示，根據2019年瑞典哥德堡大學主持的跨國學術調查V-Dem計畫，台灣遭外國假資訊攻擊程度世界第一。「強者我朋友說…」、「要健康就這樣跟著做…」，這些常見的假新聞用詞，在新媒體資訊爆炸時代，更無所不在。

資策會指出，台灣事實查核中心每日蒐集到的疑似不實訊息舉報數量高達數百則，最少也有數十則。因此，「不實訊息快篩平台」第一階段的快篩工具，是由資策會協助台灣事實查核中心，從謠言經常流竄管道如Line、FB等社交平台來蒐集民眾舉報疑似謠言。

資策會運用包含文字探勘、異質資料交叉比對、社群數據擴增、自動化雜訊清理等異質資料擴增比對暨叢集技術，建構第一階段快篩工具，提供相似文章自動分群、申訴頻次統計、已查核報告比對等功能，讓查核人員篩選正在快速流傳的謠言，加速不實訊息的查證流程。

台灣事實查核中心總編審陳慧敏表示，經由快篩平台自動化匯集不同管道的疑似謠言，使查核人員得以獲得客觀數據，即時觀測謠言散播的動態，不但大幅提升查核選題的速度與精準度，更因為快篩平台的導入，促使台灣事實查核中心調整查核工作流程，往數位轉型的方向邁進。

資策會數位服務創新研究所組長陳棅易本次負責「不實訊息快篩平台」開發計畫，他指出，資策會結合服創所、數位轉型研究所與資安科技研究所的能量，從不實訊息的內容、情境與社交面向進行風險指標研究，並經由事實查核機構的查核實務驗證後，運用類神經網路與深度學習等AI技術，開發出包含語言特徵分析、傳播模式分析與帳號鑑識分析三種進階指標，進一步從舉報訊息的內容與傳播脈絡來偵測謠言風險程度。

資策會所開發的「不實訊息快篩平台」，除了可提供快篩指標以辨識訊息真偽程度，輔助加快事實查核與澄清速度外，平台開發的相關技術，也可應用於傳播行銷及資通訊服務領域。透過自動判斷可信度低或具重大影響的訊息，提供專家查證服務，幫助社群分析業者或系統整合業者整合事實查證功能，且可依需求提供多元的應用層面。

資策會 研究所 爆炸

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