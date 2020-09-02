DRAM現貨價格出現久違漲勢 研調：短暫效應

近期現貨通路有部份記憶體顆粒現貨價格上漲，引發市場高度關注是否會帶動記憶體產業反轉向上。

TrendForce旗下半導體研究處表示，觀察目前DRAM市場，consumer DRAM僅占整體DRAM市場消耗量約8%，即便consumer DRAM出現價格波動，合約市場漲跌的關鍵仍在於供需雙方的庫存水位，以及主流server DRAM的採購動能何時回溫。在datacenter與enterprise server業者尚未重啟新一輪補貨前，DRAM價格壓力仍在，現貨價格反彈可能僅是短暫效應。

華為近期受到禁令擴大影響進而加大採購力道，以因應後續潛在的斷料危機。為滿足5G布建、網通等相關產品的需求，consumer DRAM應用內的主力*16顆粒遂在此波拉貨中成了最搶手的產品，預測第4季價格由原先的季跌幅10至15%縮小為0至5%；mobile與server DRAM拉貨量雖有提升，然仍不足以改變當前供過於求的態勢。

而NAND Flash現貨儘管交易量在部分國家解封後略有恢復，然TrendForce認為，該市場長期走弱的態勢並未翻轉，且在上游原廠競爭越來越激烈的狀況下，短時間恐將無法改善現況。