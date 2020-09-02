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紅色供應鏈來襲 友達董座：不拚規模 應提升總體價值

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

面板產業近年因中國大陸面板廠挾政府銀彈壓境，產業變動劇烈，友達（2409）、群創（3481）等台廠，改走「重質不重量」策略求生。友達董事長彭双浪也說，如果繼續拚規模，已經無法勝過陸廠，但台灣有非常好的工程師、管理，以及好的國際化觀念跟連結，用彈性、產業的鏈結性，「相信價值上一定可以勝過他們！」

彭双浪指出，明年起陸系面板廠全球產能占比將達60%以上，陸廠有國家支持，過去幾年大規模投資及產出。但台灣的地理環境跟資源，本就不適合做規模競爭，應提升總體價值，友達相對沒有政府資源無條件支持，過去幾年強調價值轉型，透過技術、管理跟客戶經營、國際連結，讓每一片面板，每一平方米的面板售價都能比競爭對手、尤其對岸高很多，這就是提升價值。

友達的價值轉型策略，今年著力於向下做到系統整合，發展「場域經濟」，目標讓面板價值進一步提升。彭双浪分享，如智慧零售已經真正走到零售場域，旗下數位顯示看板系統、內容整合商ComQi及金融、零售內容推播商John Ryan，以及台灣的創利空間，跟友達面板結合，在業務推廣上成長非常多。

另外，他也說，友達在智慧製造已經有20年大規模製造經驗，推動智慧製造五、六年，龐大的內場域使用跟經驗累積下，現在往外推展。旗下達智匯、艾聚達智慧製造服務團隊已在業界打出名號，目前需求應接不暇，替客戶創造非常多價值，強調重質不重量，希望真正在成果上打出口碑。還有致力循環經濟的宇沛永續，在公共工程或企業，認同度亦越來越高。

彭双浪表示，新事業以營收角度來看雖不大，也許一個點甚至稍微小一點，但基期小所以成長性會非常大，另外因為場域經濟不是大規模經濟，很難說一間公司成為創造上千億的事業體，本身不是追求大規模，但在每個場域都能從生態圈開始變成最好的公司。

面板 友達

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