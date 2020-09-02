工研院攜手捷克 開拓歐盟新商機

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的捷克科學院及企業參訪團於今（2）日上午參訪工研院，向工研院取經生醫及防疫科技、前瞻創新研發、產業化效益三大成果。工研院為韋德齊議長行程中唯一的研發機構，代表工研院長期以來在臺捷科技外交成果受到肯定。

工研院院長劉文雄致詞時，特別引用《論語》的「有朋自遠方來，不亦樂乎」，歡迎遠道而來的科技夥伴。早在2013年，在經濟部指導下，工研院與捷克即開始交流互訪達十餘次，建立創新合作平台及多個移地研究計畫。劉文雄指出，捷克有優秀的基礎研究人才，工研院具有高科技的創新應用能力，在後疫時代，數位轉型及零接觸經濟興起，有龐大的生醫及數位商機，期待雙方奠基在過去的交流合作上，透過臺捷產業優勢互補，將捷克基礎研究成果，攜手工研院及臺廠開拓歐盟市場新商機。

以目前快速發展的創新醫療器材原料蠶絲蛋白為例，工研院已累積多年在皮膚組織生物列印與人工皮膚組織工程技術的堅實基礎，攜手臺廠生命之星與捷克廠商及國家科學院生理所技轉中心，於2020年共同簽署「全皮層皮膚列印」技術之合作計畫，主要發展應用仿生皮膚產品，可用於化粧品及醫材動物試驗替代模型，開啟人造皮膚新商機；此外，工研院皮膚列印系統中的GMP試驗工廠、生物墨水與仿生皮膚技術，將透過臺捷雙方的企業合作，展開歐盟行銷之路，鏈結國際市場。

在綠能科技領域，2019年工研院攜手臺灣廠商與捷克科學院及廠商，以高續航力燃料電池與智慧製造自動組裝技術開發為題，共同投入高導電與高抗蝕之超薄金屬雙極板量產開發、電池組智慧製造與自動組裝等技術發展，終端產品可應用於電動大眾交通工具，縮短電池充電時間並提升行駛距離。未來可大幅降低燃料電池製造成本，形成由上游到下游完整產業聚落，進而達提升燃料電池之國際競爭優勢，未來有利於布局歐洲市場。

捷克參議院議長韋德齊在致詞中表示，拜訪工研院是此行主要目的之一，希望能學習台灣科研發展與應用的經驗。他指出，布拉格是捷克科研重鎮，多所大學與研究機構都與工研院建立合作關係，很榮幸此次有機會與工研院洽談更多的合作機會，相信藉由今天的展示館參觀與簡報介紹，訪團成員一定會有滿滿的收穫。最後參議長感謝工研院的參訪安排，並以捷克著名電影《好鴿子歸來》（Dobří holubi se vracejí）做結語，期待未來雙方進一步互動，促成更密切的科技交流。

因應捷克團來訪，工研院特別舉辦「創新科技特展」，涵蓋防護技術、疾病檢測診斷、強化醫療照護能量等三大主題，匯集：口罩機台與口罩材料、智慧關懷居家管理系統、核酸分子檢測系統、醫療級呼吸器等多項防疫技術。

議長韋德齊稱讚工研院的分子檢測，「一般都要24小時PCR才能出來，工研院疫開罐只要1小時以內，真的很厲害！」另外分享工研院在仿生多突狀磁珠製備技術、智慧道路安全警示系統架構、高負載高續航力無人機、無毒環保無毒環保接著劑、超臨界流體染色染助劑與機能化同步技術、廢液晶面板再利用處理技術等產業化效益成果。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的捷克科學院及企業參訪團於今（2）日上午參訪工研院，由工研院院長劉文雄代表致詞。圖／工研院提供