SEMICON Taiwan國際半導體展將登場 搶5G及AI新商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

SEMI國際半導體協會今（2）日宣布年度最大半導體盛事SEMICON Taiwan 2020國際半導體展，將於9月23日至25日於台北南港展覽館一館登場。

今年展覽亮點將聚焦於先進製程、智慧製造、綠色製造三大主題，展示最新半導體上下游產業鏈尖端技術。有鑑於全球疫情發展情勢不一，今年SEMICON Taiwan推出獨步全球虛實整合展覽模式，讓無法親自抵達現場的參觀者，仍能夠身歷其境，體驗今年充滿商機與破壞式創新的展會氛圍。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年首度推出的SEMICON Taiwan 2020 Hybrid虛實整合展覽將打破傳統線上觀展方式，跨過時間與空間限制，打造高度臨場感且貼近使用者需求的絕佳體驗。除了線上將同步直播重點論壇活動，參觀者亦能藉由虛擬平台與展商即時交流、進行主題討論交換產業意見，或戴上VR虛擬實境裝置體驗360度3D環景模擬技術，走入展覽活動現場。

2020年受到新冠疫情與國際情勢變化影響，線上辦公、雲端服務與遠距醫療帶動的零接觸經濟刺激半導體市場持續成長，預估2021年設備支出增長率可望來到24%，達到677億美元的歷史新高。

今年SEMICON Taiwan將聚焦全球經濟結構重組下，如何透過不斷突破的研發能量，確保產業穩健成長。開展亮點活動「大師論壇」特別邀請到來自台積電、鴻海科技、意法半導體、美光、遠傳電信與Lam Research等高科技產業意見領袖，一同探討AI及5G科技引導產業未來無限創新的可能。

除了技術論壇，SEMI也持續耕耘4大垂直應用市場，如智慧製造、智慧汽車、智慧數據、智慧醫療等。其中，年度展覽亮點「高科技智慧製造特展」，結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體廠商及智慧製造需求端業者齊聚一堂，為產業打造智慧製造與資安國際交流平台。

半導體 疫情

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