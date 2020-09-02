輝達推新電競顯卡 微星、華碩迎換機潮

晶片大廠輝達（NVIDIA）今（2）日宣布推出安培（Ampere）架構的GeForce RTX 30系列新世代繪圖晶片，由3090、3080及3070等中高階顯卡打頭陣，9月下旬開始陸續上市，板卡廠微星（2377）、華碩、技嘉等也將推出支援Ampere架構的自家設計版本，可望掀起新一波換機潮。

迎戰超微（AMD）顯卡步步進逼，輝達今日宣布推出採用NVIDIA Ampere架構的 GeForce RTX 30 系列繪圖晶片，為 GeForce 有史以來最大的世代躍進。

GeForce RTX 3090、3080 及 3070 GPU，與上一代採用Turing 架構的 GPU 相比，最高可達 2 倍效能提升與 1.9 倍能源效率改善。RTX 30 系列 GPU 採用全球最強大的PC遊戲平台第二代 NVIDIA RTX，提供高水準的即時光線追蹤與人工智慧（AI）遊戲。

輝達指出，新顯卡具有雙軸、順流散熱解決方案，藉由一體成型設計，散熱效能最高多達2倍。遊戲玩家與創作者將能在 GPU 比以往更低溫與安靜的狀況下，享受無與倫比的效能。

GeForce RTX 3080、RTX 3070 與 RTX 3090 Founders Edition定位中高階產品線，其中，最頂級的RTX 3090售價1,499美元，3080、3070則為699、499美元。

業界人士指出，以往輝達推出新世代顯卡，價格相較上世代都會漲價，這此RTX 30系列不僅效能更強，且支援更多功能，但價格與上世代同等級新品相對維持，可謂「加量不加價」。

GeForce RTX 3090、3080 與3070 GPU 將以客製版上市，包括原廠時脈及工廠超頻版本；供應商包括如華碩、七彩虹、艾維克、耕宇、影馳科技、技嘉、Innovision 3D、微星、同德、必恩威與ZOTAC。

GeForce RTX 3080 將在9月17日上市；GeForce RTX 3090 預計於9月24日上市；而 GeForce RTX 3070則預計於 10 月上市。

微星、華碩、技嘉等台系顯卡大廠也將推出支援Ampere架構的自家設計版本。法人看好，隨著輝達RTX 30系列顯卡於9月下旬陸續上市，可望掀起新一波換機潮，拉貨動能將一路延續到今年底。