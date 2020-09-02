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謝金河：台積電將撐起台灣綠電產業

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「台積電將撐起台灣綠電產業」為題，他認為，台積電（2330）製程愈先進，消耗電力愈大，「台灣如果想要把台積電留在島內生產，除了土地、人才、水資源，可能必須在電力供應卯足全力」，「這當中綠電可能會變成電力供應的主力」。

謝金河臉書發文表示，台積電向沃旭能源一次購置20年綠電，讓沃旭能源股價一飛沖天，成為丹麥第二大市值企業，也讓大家對離岸風力發電產業燃起信心，最近離岸風力發電相關公司，從世紀鋼、上緯、永冠、華城、亞力、中興電工等股價全面大漲。

謝金河指出，仔細看台積電發布的企業責任報告書，可以發現台積電不但是台灣的用電大戶，而且可能以一家公司撐起台灣的綠電產業。台積電含所有子公司，去年一年共用掉143.3億度電，比5年前多使用54.12億度電，平均年複合成長率12.5%。

他說，台積電已加入全球再生能源組織RE100，承諾到2050年百分之百使用綠電，除包下沃旭能源兩座風場20年產能，預計每年消耗34.5億度綠電，到2022年3奈米正式量產，一年將消耗70億度電，台積電製程愈先進，消耗電力愈大；台灣如果想要把台積電留在島內生產，除了土地，人才，水資源，可能必須在電力供應卯足全力。

謝金河強調，這當中綠電可能會變成電力供應的主力，太陽能及離岸風力發電在產業發展地圖中會扮演愈來愈重要的角色。最近除了離岸風力發電股，連低迷很久的太陽能產業也逐漸甦醒，茂迪、聯合再生、達能、元晶、安集股價紛紛大漲。

謝金河舉例，位於桃園龜山萬壽路資本額3億多的太陽能PI網版廠倉和，2017年虧損，2018年小賺200萬元，去年EPS9.39元，今年上半年EPS6.2元，謝金河指出，倉和在大尺寸的太陽能電池網板市場異軍突起，類似這樣的企業，未來會在資本市場不斷創造奇兵。「我們常常說：一粒米養百樣人，一家台積電也將撐起整個台灣的綠電產業」。

台積電 太陽能電池 綠電

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