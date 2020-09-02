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輝達推新GPU 三台廠水漲船高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）於今（2）日凌晨宣布，推出最新採用安培（Ampere）架構的GeForce RTX 30系列共3款繪圖晶片(GPU)，並強調這是其有史以來最大的GPU世代躍進。外界預期，輝達新品將帶旺華碩、技嘉、微星等台廠。

輝達表示，採用NVIDIA Ampere架構的RTX 30系列GPU，是採用三星8奈米輝達客製化製程，包括GeForce RTX 3090、3080及3070 GPU，與上一代採用圖靈（Turing）架構的GPU 相比，最高可達2倍效能提升，並有1.9倍能源效率改善。RTX 30系列GPU採用PC 遊戲平台第二代 NVIDIA RTX，提供高水準的即時光線追蹤與人工智慧 (AI) 遊戲。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出，輝達推出Ampere GPU，是朝向未來跨出巨大的一步，花費總計數千年工程時間(意指所有研發人員共同累積的時間)努力所開發出來的RTX 30系列，是該公司有史以來最大的世代躍進。

輝達最新的GPU產品，包括RTX 3080、RTX 3070 與 RTX 3090 Founders Edition，其中RTX 3090的售價是1,499美元，RTX 3080建議售價是自699美元起，RTX 3070的建議售價則是自499美元起，3款產品的上市時間約為9月中至10月之間。

黃仁勳在線上發表會中，除了宣布推出RTX 30系列產品，同時也發表透過AI 可讓任何房間搖身一變成為家庭直播工作室的NVIDIA Broadcast，可利用RTX加速的AI效果如音訊雜音消除、虛擬背景效果與網路攝影機自動幀率選擇等，以及讓職業玩家操作更為迅速敏捷的NVIDIA Reflex等。

GPU NVIDIA 黃仁勳

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