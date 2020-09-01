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毛孩商機夯 51~55歲是寵物市場金雞母　

聯合報 / 記者黃有容沈婉玉／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）調查，18到20歲族群有7成以上都想養寵物，寵物商機未來可期，飼主們為「毛小孩」越來越捨得花錢，以50歲族群年度總花費金額最高，30歲上下的飼主則樂於購買寵物科技產品。

全球少子化、單身化趨勢，帶動寵物飼養年年成長，以台灣為例，預估今年下半年貓、狗數量將超越15歲以下小孩的人口數。

MIC指出，寵物飼主的年度消費最大宗為「醫療照護」與「飼料與零食」，雙雙落在8400至8500元區間，另外，非必須開銷的前3名則有美容服務與住宿、居家用品、娛樂與玩具。51至55歲族群消費力最強，年平均消費比第二名的31到35歲族群高出7千元。

調查指出，女性飼主在多數消費類別上，開銷大於男性，但男性飼主更捨得購買娛樂與居家用品，為寵物娛樂與互動產品服務潛在客群。值得注意的是，近年流行「寵物溝通師」，尋求「寵物訓練、諮商服務」的飼主雖不到1成，但年度消費金額卻排名第3。

另外，有近4成飼主家中擁有寵物科技產品，以26到40歲族群購買度最高，多集中在智慧型餵食器、飲水機、攝影機等飲食行為相關產品，更有逾7成飼主表示「有打算購買」。

MIC產業分析師鐘映庭指出，寵物科技產品仍屬於發展前期，因此消費者傾向先購買中低價位產品體驗或嘗鮮，其中「智慧項圈／追蹤器」雖然尚未普及，未來購買意願卻很顯著，「寵物行為」或「健康監測」的未來商機值得期待。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪指出，寵物商機越來越夯，相關企業獲利逐年水漲船高，預估未來兩年獲利年增率，平均上看13%以上。以STOXX全球寵物照護指數成份股為例，今年每股盈餘上看11.5美元，預估明後兩年將分別成長14%與11%，達13.1、14.5美元，成為全球產業中的黑馬股，投資價值與機會浮現。

同樣以STOXX全球寵物照護指數來看，自2012年6月成立以來，累計上漲181%，超越MSCI世界指數90%的漲幅。在需求與商機起飛下，中長期潛力持續看俏。 

寵物

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資策會MIC：26~35歲飼主最愛用寵物科技產品

寵物實體商機熱！資策會MIC：近七成飼主仍在店面購物

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