仁寶精準醫療邁大步 第二座細胞治療實驗室明年完工
仁寶（2324）總經理翁宗斌今天表示，仁寶最近增資旗下負責細胞治療的瑞寶生醫，主要是協助瑞寶在內湖設立第二座細胞醫療實驗室，將斥資2億元，預定明年可以完工，屆時可以做各式各樣的細胞培養，來作為細胞治療，例如幹細胞就是其中的一種。
他說，現在筆電已經不是高級產業了，現在講筆電，可能招不到員工，你必須說要找人工智慧（AI）人才，要找自動駕駛車輛的人才，或是精準醫療，智慧醫療，才能吸引到人才。
2019年仁寶宣布與高雄醫學大學合作，打造南部首間細胞治療中心，並設立第一座細胞醫療實驗室，現在仁寶規劃在內湖總部對面的陽光診所，新設第二座細胞醫療實驗室，瞄準細胞治療技術，預計明年啟用。
瑞寶生醫是鎖定癌症、幹細胞等細胞治療技術，目前已與台中澄清醫院、童綜合醫院、高醫大附設醫院、台南奇美醫院等合作，並進行臨床試驗、細胞治療。
仁寶近年擴大智慧醫療與精準醫療的布局，自從 2014 年至今轉投資逾10家生醫相關公司，投資金額逾 20 億元，除瑞寶生醫外，還包括神寶醫資、勤立生技、宏智生醫科技、安勤等。
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