仁寶上修今年筆電出貨目標 可望達去年水準

仁寶（2324）總經理翁宗斌今（1）日表示，2020下半年教育市場需求仍強勁，上修今年的筆電出貨目標；仁寶原本預期2020下半年可回到2019年同期，即2210 萬台水準，因此，仁寶今年筆電出貨原來預估將達到4240萬台，不過，經過這次上調預估值，仁寶下半年出貨將從 2210 萬台起跳，2020全年出貨，可望持平去年即4390萬台的水準。

翁宗斌強調，2020年第4季目前看來需求不錯，但受限處理器（CPU）、面板、電源 IC、驅動 IC等相關零組件供應吃緊，對供給面仍保守看待，也是出貨變數之一。

在非PC業務方面，翁宗斌表示，智慧裝置、穿戴裝置等產品，2020下半年需求回溫，加上客戶新品帶動下，有機會逐季成長，第4季將達2020全年高峰，仁寶也預期，2020年非PC占營收比重將再提升，達35%以上，中長期則以四成為目標。