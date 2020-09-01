台灣大為5G再追加資本支出 今年累計逾200億元

電信三雄推5G建設不手軟。台灣大（3045）今（1）日董事會通過，為採購5G設備，二度增加資本支出，累計今年資本支出達203.98億元。台灣大今年年初公告的資本支出含5G建設在內為108億元，但2月、9月連兩次追加預算後，總資本支出已經超過200億元，其中5G建設經費推估達95億元。原先預期頻寬較少可以「輕資產」預算，在5G戰火升溫中，還可能往上升。

台灣大先前也公告，三年內將向諾基亞採購137.43億元的行動寬頻設備。

在申請執照與建設進度上，台灣大今年都排第三；開台則搶在中華電信之後、略領先遠傳電信。根據規定，電信業者在5G開台前，至少須完成250座基地台建設。NCC表示，查驗中華電信、遠傳電信時5G基站大約有1,000台，年底目標是3,000座，但都自動加到4,000座。台灣大哥大原本預計年底前布建2,000座基地台，後來也變更到建設到4,000座，可感受到各業者之間的競爭。