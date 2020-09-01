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仁寶展示生技暨智慧醫療布局 賴清德肯定創新成果

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
仁寶董事長許勝雄（左一）向副總統賴清德（左二）展示仁寶布局智慧醫療的成果。仁寶/提供
仁寶董事長許勝雄（左一）向副總統賴清德（左二）展示仁寶布局智慧醫療的成果。仁寶/提供

副總統賴清德今（1）日參訪仁寶電腦台北內湖總部，由仁寶（2324）董事長許勝雄接待。面對5G、智慧化的新時代來臨，科技創新及人才投資必然扮演更重要的角色，許勝雄表示：「仁寶『立足台灣、布局全球』，政府推動台灣走入國際，讓優秀人才走出去、讓企業投資進的來，創造台灣更佳的投資環境，是正向的善性循環。」

仁寶這次展示近年來在台灣生技暨智慧醫療技術的布局成果，除內部自行開發的技術外，亦透過多家轉投資公司，從生技、製藥、醫療器材、醫療服務、到生醫資訊的泛醫療事業供應鏈已逐步成形。其中轉投資公司「瑞寶生醫」在癌症免疫細胞療法的開發，已與多家醫療院所展開特管法細胞治療合作計畫。

賴清德對仁寶所展示的「電子病歷系統」、「Compal Ventilator呼吸器」、「4KVoIP 智慧手術室低延遲影像傳輸系統」、「BoostFix遠距居家復健方案」、「Stampede智慧運動地墊」、「pixsee育兒時光機」、宏智生醫的「AI腦波壓力評估系統」、勤立生技的「3in1-血糖、總膽固醇、尿酸多功能檢驗系統」及奔騰智慧生醫的「無線手持式超音波」，均留下深刻的印象。

賴清德表示，看到仁寶從1984年成立之初，到現在一年可創造新台幣9,800多億的產值，尤其是產品廣度之多，並積極往智慧科技發展，著實令人欽佩。亦期許仁寶未來可以達到許董事長所願「為人類創造更多幸福的目標」。

仁寶近年積極布局創新實力，2020年在德國iF設計獎「全球企業創新競爭力排名」中攀升至世界第11名。這次仁寶也展示了在iF連三年獲得最高榮譽的「金質獎」得獎作品「Lumi 1.0」、「Lumi 2.0」及「Smart Conference」，亦特別展示由仁寶領軍和跨產業設計開發，台灣精造的精品品牌「pixsee育兒時光機」。

許勝雄表示：「面對高齡少子化的社會，仁寶一向重視員工關懷、鼓勵生育，強調以人為本的企業文化，也反映在仁寶創新科技及智慧醫療事業的佈局上。」

仁寶展示智慧醫療布局成果。仁寶/提供
仁寶展示智慧醫療布局成果。仁寶/提供
副總統賴清德（中）參訪仁寶電腦。仁寶/提供
副總統賴清德（中）參訪仁寶電腦。仁寶/提供

仁寶 生技 賴清德

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