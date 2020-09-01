宏碁攜手J Team 為電競生態圈培育校園人才

由知名藝人周杰倫領軍的《英雄聯盟》戰隊J Team（J 戰隊）所屬公司杰藝文創，結合Acer的校園電競列車巡迴講座於9月開跑，宏碁（2353）表示，這次將走訪校園，期盼透過產學的合作交流，讓在校學生藉由與不同職業選手、不同性質網紅、電競軟硬體專家互動，了解電競產業的現況發展與未來趨勢，有助於學子生涯規劃，更藉由深耕校園、產學接軌，為電競生態圈培育優秀人才。

Acer關注台灣電競發展，除持續齊全電競產品線，同時進行校園深耕，贊助校園賽事、協助建置電競產學教室，成立電競盟校盃，為培育各方電競人才奠定基礎，而職業領域部分，除了過去贊助LMS職業賽事，現又以贊助職業戰隊方式，串聯資源成為學校培育與職業領域的橋樑，9月即將舉辦的全台電競校園巡迴列車。

宏碁表示，如今電競產業逐漸走向主流並持續發展，未來勢必需要更多新血與人才投入，「電競列車」走訪校園、與更多的學生互動，使更多有志向電競產業發展的青年受惠，進而培養出更多優秀電競人才。

J Team與Acer合作的電競列車巡迴講座將在9月啟程，首站停靠樹人家商，希望透過電競趨勢及經驗分享讓民眾對電競產業有更深入的認識，並鼓勵各校踴躍參與。