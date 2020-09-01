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大陸可靠錢砸出第二個台積電？專家一面倒：這幾點無法取代

聯合新聞網 / 綜合報導
有人好奇大陸能否創造出「第二個台積電」，引來不少人列舉台積電在陸的可能優劣勢。 報系資料照／記者宋健生攝影
有人好奇大陸能否創造出「第二個台積電」，引來不少人列舉台積電在陸的可能優劣勢。 報系資料照／記者宋健生攝影

市值全球十大、半導體晶圓代工全球排名第一的台積電是台灣數一數二的晶圓代工半導體製造廠，有人好奇大陸能否創造出「第二個台積電」，引來不少人列舉台積電在陸的可能優劣勢，但卻有更多人指出以對岸的文化來說，良率應該不會太高。

從半導體大廠台積電LOGO可顯見其對於「良率」之重視，有網友列出大陸是否能砸錢創造出第二個台積電，並列出自己認為可行及不可行的原因，原PO認為，若大陸會失敗最主要是出在職業文化，在執行的精確度比不上竹科，自然不會提升良率；但他也認為大陸不會失敗的主因是資源，從政府收購到土地、水電等自然資源，還有源源不絕的人力資源，無限「開外掛」的資源投入，說不定真的能砸出第二個台積電。

這樣的討論一出讓網友們一片倒，認為無論對岸投入多少資源，也砸不出第二個台積電，指出半導體製造無法一步登天，得砸入時間、金錢和苦工，機台、技術、設備更是無法被取代，再者，台積電需要輪班的工作性質也不一定可以找到合適人才，「對面跟台積同等級的人不會去當輪班星人」，並直言「有那麼簡單，今天就不是台積了」。

但也有少數人表示對岸要做也是可以，但台積電重視的「良率」可能無法達成，並指出短期內不可能，但是長期來看很難說，從過去的經驗來看，很難預想大陸的山寨機也能成為世界品牌，且對岸若是要做，一但有國家集中資源投入，其實也不是甚麼難事。

台積電 半導體 晶圓代工廠

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