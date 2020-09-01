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華為拚智慧穿戴市場 Q2居全球第二大廠
受美國禁令影響，華為手機出貨備受干擾，另一方面華為積極衝刺智慧穿戴市場。根據IDC統計，華為第2季超越小米，成為全球第2大智慧穿戴廠，僅次於蘋果。若僅看腕戴裝置（包括智慧手表與智慧手環），華為更以24%的市占居冠。
根據IDC統計，第2季全球智慧穿戴設備市場（包括智慧手表、智慧手環、智慧耳機、智慧衣等）總出貨量達8,620萬部，年增14.1%。蘋果在AirPods、Beats等智慧耳機產品熱銷帶動，第2季以2,940萬部的出貨量，穩居全球最大智慧穿戴廠，市占率達34.2%；華為出貨量1,090萬部，年增58%，市占率提高到12.6%。第三到五名依序是小米、三星、Fitbit。
若僅看腕戴裝置，華為則以810萬支的出貨量居冠，年增45.8%；小米位居亞軍，蘋果因僅有智慧手表，並未推出智慧手環，排名第三。
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