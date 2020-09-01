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仁寶翁宗彬：第4季展望不錯 教育筆電動能持續

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

仁寶（2324）在Chromebook加持下，第3季PC事業維持高檔，展望第4季，仁寶總經理翁宗彬今（1）日指出，第4季目前看來展望還不錯，PC主要成長動能依然來自Chromebook，而NPC業務成長力道將超過PC，預期將為全年單季出貨高峰。

仁寶因零組件缺貨問題，先前法說會釋出第3季PC出貨季減個位數的看法，從應用來看，教育的Chromebook需求最為強勁，其他商用機種回到正常水準。

展望第4季，翁宗彬表示，目前看來第4季展望還不錯，筆電主要驅動力還是在教育、也就是Chromebook這塊。維持今年下半年筆電出貨優於上半年的看法。

但缺貨問題持續干擾筆電產業，仁寶先前透露，第3季PC缺料狀況嚴重，比第2季更缺，包括處理器（CPU）、面板、電源IC，零組件缺料的缺口約在15-20%左右，缺料問題下半年不大可能完全解決；而翁宗彬現在認為，零組件缺貨問題甚至可能會延續到明年。

相比於PC事業有外部風險，NPC下半年進入出貨旺季。翁宗彬預估，NPC業務因為歐美國家部分零售通路店鋪重開，預期第4季將繳出不俗成績，將是全年單季出貨高峰，且成長力道將高過PC。

仁寶下半年成長主要動能將是智慧裝置，去年非PC事業佔比去年為34%，今年會朝40%邁進。仁寶先前指出，客戶新品將在9、10月發表，預期NPC業務下半年可望逐季成長，全年將維持雙位數增長目標。

儘管仁寶並未透露客戶名稱，但市場普遍認為，客戶新品將是蘋果9月底、10月初即將發表的新iPad及Apple Watch Series 6。

近期歐亞經濟委員會監管的資料庫已明列共7款新的iPad和8款Apple Watch，前者搭載iPadOS 14作業系統，後者採用watchOS 7，似乎預告蘋果新品即將發表。

iPad系列組裝訂單近年由仁寶、鴻海及陸商比亞迪分食，其中仁寶主要以中低階產品為主，鴻海部分則為高階iPad系列。至於Apple Watch則有仁寶、廣達、鴻海及陸商立訊精密四家負責組裝，隨著廣達逐步淡出Apple Watch事業，未來將呈現仁寶、鴻海及陸商立訊三分天下局面。

仁寶 iPad

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