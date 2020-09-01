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聯發科推出G95晶片 搶手遊應用機種市場

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

手機晶片大廠聯發科（2454）今（1）日宣布，推出最新4G手遊系列晶片Helio G95，將於9月上市。

聯發科今日表示，推出專攻智慧手機遊戲的Helio G95晶片組，是Helio G系列產品家族的最頂級款產品，透過遊戲優化引擎技術HyperEngine加持，不僅支援多鏡頭，也有無與倫比的連網功能及AI超畫質顯示器，帶給手機用戶全面升級的遊戲體驗。

聯發科無線通訊事業部副總李彥輯指出，隨著智慧型手機為首的行動遊戲平台持續成長，各家手機廠商莫不花盡心思吸引手遊玩家。瞄準該市場的龐大商機，聯發科持續擴展專攻手遊客群的G系列遊戲晶片。Helio G95是聯發科目前遊戲晶片中最頂級的晶片組，擁有完整的軟、硬體解決方案。

聯發科Helio G95整合2顆ARM Cortex-A76 CPU，與6顆Cortex-A55節能型CPU。

聯發科專攻遊戲的Helio G系列，包括高端用戶的G90系列與最新型G95系列，還有用於中端遊戲設備的G85，G80與G70晶片組。Helio G25和G35晶片則應用於主流普及機種。

聯發科 手機遊戲

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