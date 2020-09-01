高通搶電競手機商機 推最新驍龍732G晶片

手機晶片大廠高通持續搶占電競手機商機，於今（1）日宣布，該公司推出最新的驍龍732G晶片，是驍龍730G之後的新一代產品。

高通指出，驍龍732G晶片可實現沉浸式遊戲體驗，配置第4代高通人工智慧引擎，提供更聰明快速的人工智慧與加速效能，也包含較前一代產品更加升級的GPU與CPU。

高通旗下高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，驍龍732G晶片將帶來強大的電競體驗、精密的終端人工智慧及優越性能。很高興能與POCO合作，於全球推出搭載驍龍732G晶片的全新POCO智慧型手機。

POCO Global產品負責人Sam Jiang提到，對於即將推出POCO智慧型手機，以及與高通技術公司合作感到興奮，這讓該公司可推出市面上第一款搭載驍龍732G晶片的裝置。這個裝置將為中階類型產品設下新標竿，重新定義手機價格與功能之間的關係。