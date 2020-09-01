美系外資首次將微星納入追蹤 目標價上看180元

輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）陸續推出新品，美系外資看好電競大廠微星（2377）PC及零組件業務將受惠，首次將微星納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價上看180元。

美系外資在最新出爐的報告中指出，由於輝達及英特爾推出新的晶片組，看好微星PC及零組件業務受惠。從中長期來看，不斷成長的遊戲人口對微星來說是個好兆頭，且微星在顯示器等新產品佈局也有進展。

輝達日前釋出將於台灣時間9月2日凌晨12時舉行GeForce特別活動，儘管輝達並未公布新品細節，但市場普遍認為，輝達本次重點就是要揭曉新世代顯卡，代號安培的RTX 3000系列。

美系外資認為，安培系列將啟動顯卡超級週期，由於性能的提升，7奈米的新品將在未來6個月內強勁推動顯卡產業成長，預估微星今明年顯卡營收將增長21%、18%。

在主板業務方面，英特爾的Comet Lake CPU讓通路主板需求在今年第2季度回升，加上英特爾10奈米PC CPU有機會帶動明年下半年另一波更換潮，微星將因此受惠，帶動主板業務今明兩年增長19%、6%。

此外，微星筆電、顯示器預期今、明年也將呈現增長態勢。在筆電、主板、顯卡及電競週邊（顯示器）等產品線皆增長下，美系外資預估，微星2019-2022年的營收及獲利的年複合年成長率分別為14%及26%。

微星今年7月營收138.4億元，月增0.4%、年增41.8%，創下單月歷史新高紀錄，營收連續五個月增長。累計今年前7個月營收776.8億元，年增18.8%，亦為歷史新高紀錄。

法人預估，微星第3季進入傳統旺季，主機板出貨量將季增10-15%，顯卡在輝達新品助攻下，也有望季增5-10%，其他主要產品線包含電競筆電、電競週邊顯示器等出貨量也看增，在主要產品出貨量上揚下，預估微星第3季營收將季增20%。