郭明錤示警宣德三個潛在下行風險 獲利成長恐低於預期

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，市場忽視宣德（5457）三個潛在下行風險，且高估與立訊精密垂直整合的利潤貢獻，預估宣德明年及後年EPS分別成長15~20%、10~15%，明顯低於市場的預期。

郭明錤指出，宣德股價已經反應營收的強勁成長，但市場忽視宣德恐將面臨的三個潛在下行風險，且除了高估垂直整合對宣德利潤的貢獻外，也高估宣德在蘋果業務上的成長性，同時更低估美國祭出華為禁令對宣德在非蘋果業務上的影響。

他認為，立訊透過與宣德垂直整合，獲利能力將顯著成長，但這也意味宣得的利潤將明顯較市場預期低，在兩家公司的合作上包括AirPods Pro、iPhone、Apple USB-C線材等，大部分的利潤將由立訊取得。同時，宣德也將承受較高的蘋果砍價壓力。

郭明錤說，宣德的營收規模將隨著立訊成長，但是毛利率、利潤及EPS的成長將低於市場預期，預估宣德明後年的EPS成長將較市場預估的年增50~60%、40~50%低。

另外，受到新冠肺炎疫情的影響，全球5G毫米波基站建置低於預期，郭明錤指出，預估今年與明年毫米波iPhone出貨量將分別約400~600萬與2,500~3,500萬支，較市場共識的1,000~2,000萬與4,000~5,000萬支低，宣德來自毫米波iPhone高單價零組件的貢獻將比預期低。

郭明錤強調，華為是宣德主要的非蘋手機客戶，市場低估美國華為禁令的影響，華為手機競爭力衰退，對宣德的非蘋果的USB-C與Android手機業務將有負面影響。