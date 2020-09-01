傳AMD擬合作開發晶片 聯發科：未收到訊息

市場傳出AMD有意找聯發科（2454）開發晶片組，可能威脅到目前AMD與祥碩的合作關係，不過聯發科今（1）日對於相關消息表示，沒有獲得相關訊息。

聯發科的成長型業務有包括特殊應用IC（ASIC）設計服務，業界人士表示，AMD與聯發科合作晶片組相關消息可能有誤，但確實有聽聞AMD委由聯發科開發WiFi 6晶片的消息，不過聯發科仍表達並無收到此訊息。

業界高層認為，聯發科即使真的切入晶片組業務，應當也是從供應NB相關應用產品開始，跟祥碩目前與AMD合作產品，以PC相關應用晶片組為主有所區隔。加上祥碩在晶片組領域耕耘已久，累積不少經驗與實力，且與AMD合作關係也長久穩固，目前看來，相關市場消息應不至於對祥碩的營運有所影響。

不過可能是受到上述市場消息影響，祥碩今日股價走勢偏弱，盤中跌逾6％，至於聯發科則漲逾3％。