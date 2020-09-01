搶攻寵物經濟 資策會MIC：51~55歲消費者是金雞母

台灣近年在工作型態、生活情境與社會價值改變下，少子化趨勢無可逆轉，飼養寵物則成為越來越多人的選擇，也造就一股成長動能強大的「寵物經濟」。資策會產業情報研究所（MIC）今（1）日公布寵物飼養及消費行為調查，表示51~55歲消費者是寵物市場的金雞母，年度總花費金額最高，26~35歲族群則在多項花費高於平均，且持有寵物科技產品比例最高，是寵物相關業者須留意的關鍵族群。

資策會MIC指出，透過這項針對台灣網友的寵物飼養及消費行為調查，可發現近年養寵物的觀念逐漸轉變為養「毛小孩」，飼主更願意在基礎需求之外，在醫療、居家用品及娛樂互動等項目消費。例如在各消費項目中，「醫療照護」及「飼料與零食」占最大宗，雙雙落在8,400~8,500元區間，「維繫寵物的健康」成為台灣寵物飼主的最優先考量。

在非必須開銷中，美容服務與住宿、居家用品、娛樂與玩具是最多飼主消費的項目。整體而言，女性飼主在多數類別開銷大於男性，但男性飼主更捨得在娛樂與居家用品上花費，是寵物娛樂與互動產品服務的潛在客群。

從消費者年齡分析，資策會MIC產業分析師鐘映庭表示，51~55歲族群年均消費，比第二名的31~35歲族群高出7,000元左右，主要是51~55歲族群在寵物支出上，相對不容易受到家庭預算排擠，經濟條件也更有餘裕；26~30歲族群的消費力則排名第三。

根據調查，目前有近四成飼主家中擁有如智慧型餵食器、飲水機和寵物攝影機等寵物科技產品，其中以26~40歲族群購買度最高。此外，也有高達72.2%的飼主表示，未來有意願購買寵物科技產品，其中最受青睞的產品依序是智慧型餵食器、智慧項圈／追蹤器、智慧寵物攝影機、智慧飲水機與智慧便盆。

鐘映庭指出，「智慧項圈／追蹤器」雖然尚未普及，未來購買意願卻很顯著，商機值得期待；「智慧便盆」單價偏高，卻可幫助飼主深度掌握寵物身體狀況，或是解決週期性勞動問題，與「寵物行為」或「健康監測」相關的寵物科技產品在未來深具市場發展潛力。

對於寵物科技產品的價格考量，有45.2%的飼主可接受單價在1,000~2,999元區間內，有27.8%可接受在3,000~4,999元，有14.9%可接受在999元以下。鐘映庭表示，寵物科技產品仍屬於發展前期，因此消費者傾向先購買中低價位產品體驗或嘗鮮，建議有意投入此領域的業者參考此價格區間擬定策略。