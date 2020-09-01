韓媒報導客戶庫存多 記憶體價格恐跌至年底

今年初全球新冠肺炎疫情嚴重，業界擔心供應鏈無法正常供貨，紛紛拉高備料及庫存水位，也推升今年第1季時，記憶體產業整體出貨出現逆勢揚升，不過，下游需求低於預期，韓媒報導，目前下游客戶庫存仍多之下，第3季拉貨力道預料減緩，預估記憶體需求看平淡，報價恐將跌至年底。

韓國先驅報昨（31）日報導，Mirae Asset Daewoo Securities分析師Doh Hyun-woo表示，先前谷歌、亞馬遜、臉書積極採購大量的記憶體，Doh指出，在下游需求不如預期之下，現在這些公司的記憶體庫存水位高於平時，夠用8周之久，第3季採購將減、價格將跌。

此外，Doh也指出，預期記憶體後市需求將減少，因此，企業計畫調降下半年的資本開支，此種情況至少會持續到明年上半結束。

業者也指出，DRAMeXchange數據顯示，電腦用的8-Gigabit DDR4現貨價，8月24日為2.5美元，和4月時的3.6美元相比、大跌約30%之多，因此，業界預測，未來DRAM價格恐怕仍將持續下修的壓力。

先前也有國際產業分析師預測，三星電子與SK海力士的記憶體晶片事業，第3季營運可能陷入掙扎，因為他們的客戶受新冠肺炎疫情衝擊，庫存水準可能相當高，導致後市記憶體晶片價格下挫。

在市場紛紛看壞記憶體價格後市之下，台股記憶體相關個股近期表現相對弱勢，包括旺宏率先跌破30元關卡，南亞科先前也一度跌破50元關卡，此外，包括模組廠威剛、十銓、創見及宜鼎，近日股價表現也相對多數電子股疲弱。