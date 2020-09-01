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獨家／訂單滿到最急件還不夠！義隆新增台積電投片
IC設計廠商義隆（2458）本季業績創新高應無虞，法人甚至預估，由於獲得客戶不斷加單，該公司第4季的表現也會優於預期。為了因應客戶端湧入的訂單需求，該公司也從第3季起，新增在台積電投片。
義隆第2季在指紋辨識、觸控螢幕與觸控板等業務帶動下，單季業績登峰，年增與季增幅度都超過六成，獲利更是年增1.11倍，每股純益為3.15元，是歷史次高紀錄。該公司7月業績刷新紀錄，累計前七月合併營收為72.11億元，年增48.3％，上半年每股純益3.33元。
據了解，由於需求實在太旺，義隆從第2季就開始在晶圓代工廠以最急件（Super Hot Run）投片。另外，其觸控IC本來大多在聯電投片，第3季開始也新增在台積電投片，以因應第4季的訂單需求。
展望第3季，義隆預期營收將介於46億元至48億元之間，季增29.9％至35.6％，續創單季歷史新高。本季觸控板產品出貨量季增幅度有望保持五到六成，指紋辨識產品出貨量則估計可有35％至40％季增幅，觸控螢幕產品出貨量也可望有25％至30％的增幅。
過往義隆每年營運高峰大多落在第3季，第4季則會小幅滑落，但法人指出，由於消費性機種與教育應用Chromebook的需求旺盛，因此義隆第4季的業績表現，有機會優於預期。
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