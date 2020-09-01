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遠端需求旺！Zoom第二季營收成長近四倍 上調全年財測

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
Zoom於2020年第二季總營收為6.635億美金，與去年同期相比成長355%。路透
Zoom於2020年第二季總營收為6.635億美金，與去年同期相比成長355%。路透

視訊優先整合通訊平台Zoom Video Communications, Inc.（NASDAQ：ZM）今（1）日發布2020年第二季（至7月31日止）財報。Zoom於2020年第二季總營收為6.635億美金，與去年同期相比成長355%；於過去12個月貢獻超過10萬美金營收的客戶數，與去年相比增長112%；約有370,200位客戶，為10人以上的組織，與去年相比增長458%。

Zoom創辦人暨執行長袁征（Eric S. Yuan）表示：「在視訊優先平台Zoom上，機構組織已從即時解決維持營運的需求，轉變為實現一個可以在世界任何一處工作、學習、相互連結的未來。Zoom努力不懈的為世界各地、擁有不同設備與需求的客戶提供世界級、穩定且安全的視訊體驗。」

袁征也說，我們使身在世界各地的人們保持聯繫的能力，加上團隊強大的執行力，帶領Zoom在第二季營收相較於去年成長了335%。同時2021財年的預估營收也將由23.7億美元增長至23.9億美元，營收成長幅度與去年相比將由281%增長至284%。

Zoom於今年8月31日，再次上調全年營收與獲利目標，全年財測方面，營收展望調高到23.7億美金到23.9億美金，前次的預估值，是在17.8億美元到18億美元之間。調整後營業利益預計將有7.3億美金到7.5億美金，前次的預估值是3.55到3.8億美元，較前次展望高出一倍。

Zoom於8月31日正常交易時間，股價大漲8.6%，收在325.1元；利多傳出後，盤後股價再度向上，一度衝破400元，最後收在399.02元。

新冠肺炎疫情帶動遠端需求大增，訊連（5203） 、聚碩（6112）、精誠（6214）等廠相繼受惠，今年業績有撐。業界人士分析，疫情帶來生活型態轉變，從Zoom調高財測來看，對遠端需求續燒抱持樂觀看法，相關廠商皆可望受惠。

Zoom 營收

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