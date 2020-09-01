敦吉受惠客戶拉貨 業績有望季增二至三成
通路商敦吉（2459）受惠於知名美系客戶從7月開始啟動拉貨，業績逐漸升溫，法人預期，該公司本季整體業績，有望季增二至三成。
敦吉累計前七月合併營收為33.53億元，年減22％。該公司上半年業績偏淡，不過7月開始加溫，回到單月營收6億元之上，達近8個月高點，後勢仍看好。
敦吉共有三大業務，包括占營收比重最高的通路業務，以及占獲利比重約六成的製造業務，另外還有占獲利約三成的驗證業務。
敦吉的製造事業群，上半年占獲利比重約六成，下半年在客戶強力拉貨挹注下，對獲利貢獻預期將更高。
敦吉上半年獲利優於去年同期，每股純益為1.73元，法人認為，該公司下半年營運升溫，全年每股純益有望超過4元，等於將連四年的每股純益維持在4元之上水準。
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