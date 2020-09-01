敦吉受惠客戶拉貨 業績有望季增二至三成

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）來台，希望加深兩國經貿往來，其實台灣電子五哥早與捷克有深厚淵源，早年在品牌客戶號招下，包含鴻海（2317）、和碩、英業達、緯創都在當地設廠，以伺服器組裝業務為大宗，而鴻海集團歐洲總部更是設在捷克巴多比契（Pardubice），是捷克規模第二大的出口企業。

2020-09-01 11:00