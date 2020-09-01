美光開第一槍 證實將不再供貨華為

美國政府祭出的華為禁令擴大封殺動作，美國記憶體大廠美光（Micron）開記憶體產業第一槍，該公司明確指出，將自9月14日起，停止供貨華為。美光率先宣布之後，生產設備都是美系設廠為主的台廠，預料未來也可能跟進停止供貨華為。

美光是目前全球第3大、也是美國最大的DRAM 及NAND Flash 快閃記憶體的生產商，目前全球市佔率排名中，DRAM是位居全球第3，NAND Flash 快閃記憶體也名列全球第5，2019年營收總額達234億美元。

根據外電報導，美光在舉行BMO全球技術大會中，美光高層回應與華為的合作關係時表示，美國政府加強華為制裁令後，確定將自9月14 日無法繼續供貨華為。預料美光的相關供應鏈也將受到波及。

據外電指出，美光財報會議時表示，因2020年受到DRAM及NAND Flash 等產品價格下跌影響，預期2020年營收將衰退至200億美元，主要因華為2019年對美光的採購約佔總營收13%，近期比重下滑至10%，因此，一旦美光停止供貨華為，將減少約20億美元營收。

華為禁令對台灣最大的記憶體廠南亞科來說，影響程度相對較小，主要由於南亞科總經理李培瑛先前曾表示，今年第1季對華為的出貨比重僅約3%，對南亞科影響有限。

不過，對於旺宏來說，華為禁令在短期間內的影響情況可能相對明顯。旺宏董事長吳敏求先前就曾表示，目前已獲得約8成5G基地台廠商採用，客戶除日韓，也包括華為這家網通客戶大單，因此，未來若華為出貨受衝擊，短期間，恐怕也將牽動旺宏的出貨表現。

華邦電高層則表示，禁令短期內對營運有影響，若原有客戶需求減少，將爭取其他供應商的市場機會，目前還處於銜接過程。