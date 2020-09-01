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衝刺半導體 科技部將砸逾40億

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

下世代半導體產業亦是明年度科技預算投入重點。科技部長吳政忠昨（31）日表示，明年度科技部AI創新研究中心及半導體射月計畫仍會持續，規劃有逾10億元經費；若再加上經濟部半導體相關計畫，總計投入逾40億元。

吳政忠表示，科技部曾訂定2017年為我國AI元年，與國際AI元年差不多，科技部已推動台大、清大、交大、成大成立四個AI創新研究中心，投入AI應用研究及人才培育，讓外界了解到AI是未來要投入議題，這是正確方向。AI也不會獨立存在，一定是結合應用產業，科技部希望AI能進一步應用到傳統產業。

吳政忠進一步說，AI發展也一定是和半導體晶片結合，將照原來計畫繼續編列預算，予以支持，包括四大AI創新研究中心及半導體射月計畫仍會持續，明年度規劃有逾10億元經費。

他表示，若再加上經濟部半導體相關計畫，例如經濟部AI on chip計畫與射月計畫已經綁在一起，科技部和經濟部合計投入在半導體的科技預算將逾40億元。

針對半導體業者日前向行政院副院長沈榮津反映，本土廠商和外商都在搶研發人才，吳政忠表示，科技人才培育與布局不單單是科技部的事，必須跨部會合作，我國一方面能吸引外商來台設研發中心，一方面又要保障我國廠商需求，相信政院會作權衡，提出配套措施。

半導體 科技部 經濟部

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