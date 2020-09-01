1,186億 科技預算連三年成長

科技部長吳政忠昨（31）日表示，明年度我國科技預算為1,186億元，年增2.1%。其中，因應美中、台美等國際情勢新發展，明年度科技預算一大亮點是先進網路建設計畫，未來國際大廠海纜登陸台灣，將建設網路交換中心及CDN伺服器，提升台灣國家價值。

吳政忠接任科技部長已三個月，昨日與媒體茶敘，說明明年整體科技預算之運用。他強調，明年度科技預算仍持續聚焦在5+2創新產業及數位國家創新經濟之推動，惟加碼精準醫療健康、數位轉型、資安、下世代半導體、太空產業、先進網路建設等六大領域。

他指出，在疫情期間，政院盤點目前我國先進網路建設情況，加上Google、Facebook跨太平洋海底光纖網打算從台灣登陸，因此政院提出先進網路建設計畫，規劃海纜由北部登陸，走陸纜，再由南部接海纜到新南向國家。政院將在登陸點建設網路交換中心及CDN伺服器。

他表示，透過先進網路建設計畫，對內可提高我國網路間的介接，對外也能提升台灣國家價值。

吳政忠表示，近三年整體科技預算持續成長。2019年度整體科技預算，含前瞻基礎建設在內，為1,150億元；今年度為1,161億元，明年度則為1,186億元，較前一年度新增25億元、2.1%。

他說，科技部著重在科技前瞻研究布局，明年度基礎研究經費規模為300億元，也是連續三年成長，代表政府對基礎研究重視。2019年基礎研究經費為257億元，2019年增加至281億元，明年再成長至300億元。

吳政忠表示，過去四年科技部針對前瞻科技「播種、插秧」，明年度科技部本身能主導的預算為523億，其中36億元為過去的累積剩餘跟自籌而來，因新冠肺炎疫情來得突然，讓明年度預算較為緊繃，科技部「拿出過去存款，為下年度布局準備。」

他表示，明年整體科技預算加碼精準醫療健康、數位轉型、資安、下世代半導體、太空產業、先進網路建設等六大領域；科技部主導預算也有相關計畫投入。他舉例，衛福部、經濟部、科技部將共同提出台灣未來十年精準健康醫療發展，整合我國ICT產業及大數據分析；資安預算也是由科技部編列；下世代半導體更編列不少預算投入。

科技部政務次長謝達斌舉5G發展為例，科技部不是投入5G，著重是beyond 5G，包括鏈結到太空科技的starlink（星鏈計畫），更超前於5G。至於5G垂直應用則以經濟部為主。