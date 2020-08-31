美方肯定台灣貢獻 將舉行「次卿層級」台美經濟對話

經濟部長王美花31日參加美國華府智庫傳統基金會主辦「後疫情時代台美經濟關係」線上座談會，探討台美經貿合作三面向－防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定。美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）表示，美方肯定台灣疫情期間維持資訊透明及貢獻國際，且台積電在美投資有助高科技產業合作；台美雙方將進行「次卿層級」的經濟新對話。

王美花說明台美經貿合作三面向－防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定。首先，在防疫方面，台灣持續協助防護衣、呼吸器及口罩業者出口，促進與美國實驗室就檢測試劑之合作，此外台美亦在研發疫苗及物資交流上合作。

第二、台灣為美國重要的經貿及投資夥伴。我國半導體及資通訊產業實力堅強，並有完善的智財權保護機制。此外，台灣在美國印太布局中具戰略重要性，台美合作將有助發展高科技及確保供應鏈互補及安全。

三、台美經貿關係緊密。今年8月28日蔡總統宣布在保障國民健康的前提下，依據科學證據及國際標準開放美豬美牛，解決美方長期關切問題。王美花說，台灣除了持續推動法規與國際接軌，也與美國共享自由民主價值，盼能洽簽台美BTA。

王美花強調，台灣已準備好與美國達成高標準的BTA，台灣持續努力使國內法律法規符合國際標準。

王美花說，鑑於台灣和美國供應鏈之間的緊密關係，台灣被排除在區域貿易協定之外不僅影響我們的供應鏈安全，而且也影響美國的長期利益。

王美花表示，台灣與美國的BTA不僅可以整合台灣在國際社會中的參與，還可以使該地區的其他政府抵制來自外部參與者的壓力，並與台灣達成類似協議；區域一體化程度更高的台灣將進一步增強印度太平洋地區的經濟安全。

史達偉指出，台灣與中國大陸最大的不同在於台灣社會的民主自由，並肯定蔡總統日前針對美方長期關切的美豬、美牛議題釋出善意。

史達偉說，美方將持續依據台灣關係法，支持台灣強化在經濟、國防等方面的合作。美方注意到中方近年來之資訊戰及在各種國際場域排除台灣參與，對此美方會繼續提供台灣必要的援助。

史達偉並表示，美方肯定台灣在疫情期間維持資訊之透明及持續貢獻國際，及台積電在美投資有助強化台美在高科技產業之供應鏈合作；美方支持台灣參與國際民航組織等在內之國際組織，台美雙方將進行更為強化的新對話。

美國在台協會（AIT）表示，美台經濟關係將更上一層樓。美國國務院助理國務卿史達偉稍早宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯‧克拉奇（Keith Krach）主持。

AIT指出，這場對話將有助於開拓新的經濟合作領域，以及加強現有的合作計畫，包括重新布局科技和醫療產品供應鏈、加強投資篩選和智慧財產權保護，以及擴大基礎設施和能源部門的合作。