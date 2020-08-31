華新科將參與閎暉私募 焦佑衡出任閎暉董座

閎暉（3311）今（31）日舉行股東臨時會，通過將辦理私募現金增資發行普通股，同時補選兩席董事，由華新科董事長焦佑衡、協理陳錦惠當選，臨時董事會並推舉焦佑衡出任閎暉董事長，即日起生效。

閎暉表示，目前實收資本額6億元，本次私募案最多發行不超過900萬股，自股東會決議之日起一年內採一次或分二次發行，若全數發行，預期實收資本額將增加至6.9億元。未來將著重於公司治理、董事會運作及長期成長策略，並推動閎暉實業加速轉型、擴大營運規模、提升核心競爭力。

光寶科法人代表宋恭源卸任閎暉實業董事長； 光寶科法人代表陳廣中同時卸任閎暉副董事長，兩位董事仍留任董事會，將持續參與董事會運作。

閎暉指出，閎暉經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，今年將深圳旭榮廠逐步減產，聚焦在車用零組件。目前閎暉已具備穩健獲利小而美條件，長期則朝向擴大營運規模，提升業務量能發展。為了掌握產業趨勢並加速轉型動能，閎暉擬優先評估可協助擴大營運規模、提供未來發展助益的特定人作為應募人。此次私募案應募人暫定以華新科為主。此次私募案引進的資金，除因應未來策略合作發展、擴充通路、充實營運資金等需求外，希冀能透過投資人的經驗、技術及通路等，協助閎暉實業提升在5G、車用等領域的競爭優勢，以擴展市場版圖。