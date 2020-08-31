聯發科大方發放分紅獎金 金額創近四年同期新高

無懼疫情及華為禁令影響，IC設計龍頭聯發科（2454）8月大方發放分紅獎金，提振員工士氣。聯發科員工私下表示，8月領得分紅獎金高於2月水準。同業預估此次分紅總金額約在30至30.5億元之間，是近四年同期最大筆金額。聯發科則不透露分紅獎金數字，但強調獎金會高於3、4年前低潮期。

按照往例，聯發科每年2月、8月會有2波分紅獎金發放，今年2月分放獎金同時調高薪資水準，而8月分紅獎金已於上周四內部公告，並於今（31）日入帳。聯發科表示，每位員工績效考核不一，無法有平均月數，非齊頭式發放，按照單位績效及員工考核為基準，需視不同部門、績效而定。據悉，表現優異、重大貢獻者分紅獎金甚至無天花板上限。

聯發科分紅政策以盈餘20%為提撥標準，今年上半年聯發科稅前淨利達152.6億元，是近4年同期最高獲利表現。每半年發放一次，因此，同業推估8月分紅獎金總金額約在30至30.5億元之間，會是聯發科走過低潮期後，同期最大筆分紅獎金。

聯發科表示，這一次獎金會優於前幾年低潮期水準。整體獎酬機制配合公司短期與中、長期營運目標，並依據員工平日所擔任的職務與角色、具備的知識與能力、永續績效表現與投入程度訂定而成。

整體薪資、獎金水準比起同業令人稱羨，批踢踢則有自稱聯發科網友表示，加上2月發放分紅獎金部分，年薪約領14至16個月，8月領得分紅獎金高於2月水準。聯發科2019年非主管之全時員工薪資平均數在264.7萬元，薪資中位數233.9萬元，非主管之全時員工薪資總額 217.52億元，均優於同業水準。