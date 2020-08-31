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三星領先業界 推LPDDR5 DRAM晶片

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
全球最大記憶體製造廠三星電子宣布，該公司位於南韓平澤市的第二條半導體生產線，已經開始量產領先於全球的第三代10奈米級 LPDDR5 DRAM晶片。 圖／美聯社
全球最大記憶體製造廠三星電子宣布，該公司位於南韓平澤市的第二條半導體生產線，已經開始量產領先於全球的第三代10奈米級 LPDDR5 DRAM晶片。 圖／美聯社

全球最大記憶體製造廠三星電子宣布，該公司位於南韓平澤市的第二條半導體生產線，已經開始量產領先於全球的第三代10奈米級 LPDDR5 DRAM晶片，將達到業界內最大的容量和最快的速度。

據外電報導指出，在今年2月，三星電子便已經開始使用第二代10奈米級製程技術量產16GB LPDDR5 DRAM，經過半年的時間，該公司更進一步加強了高階行動 DRAM 產品組合，包括導入新一代晶片製程技術。

三星電子最新的10奈米級 LPDDR5 DRAM晶片，傳輸運行速度高達6400Mb/s，較目前市場上旗艦版智慧型手機的 12 GB LPDDR5 DRAM 晶片快上16%。

在實際應用上，該公司也指出，配備16 GB記憶體的智慧型手機將可以每秒傳送 51.2 GB的數據。此外，最新的 10 奈米級 LPDDR5 DRAM 晶片也比先前的產品薄30%，將有助於為配備多項零組件的產品，如高階相機手機或5G 手機，以及有厚度考量的產品，如可折疊式手機，提供最佳解決方案。

三星電子已經開始使用極紫外光（EUV）光刻技術製造的第三代10奈米級 LPDDR5 DRAM 晶片，該公司技術領先於業界，未來DRAM製程也將有望朝向10奈米以下，更高階的奈米製程前進。

三星電子 DRAM 奈米

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