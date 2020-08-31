全球Q2 IC設計業排名 博通拿下龍頭

研調機構TrendForce旗下拓墣產業研究院於今(31)日發布最新統計，全球前十大IC設計業第2季營收及排名出爐，博通(Broadcom)拿下冠軍。若以業績年增幅度來看，以輝達(Nvidia)超過四成的年增率居冠。

拓墣指出，高通(Qualcomm)雖然持續受惠於5G產品、遠距工作與教學需求，但因蘋果新一代iPhone確定延期上市，導致其第2季營收成長動能受限，排名第二。

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示，觀察高通與蘋果過往合作模式，當蘋果第3季發表新品時，皆會預先推升高通第2季的營收表現。今年因新機延遲上市，導致高通晶片營收成長的速度趨緩，年成長僅6.7%。而博通雖然奪回龍頭，不過面臨中美爭端升溫情況，短期內半導體營收表現仍不樂觀，第2季營收年減6.8%。

至於輝達，則排名第三，該公司收購晶片商邁倫(Mellanox)後，其營收被納入資料中心部門，彌補專業視覺與車用領域營收衰退的缺口，使其整體營收表現亮眼，年成長47.1%，列居前十大IC設計業者之冠。超微(AMD)因旗下Ryzen、EPYC處理器各自在筆電和伺服器領域表現優異，以26.2%年成長率，幅度僅次於輝達，排名則為第五。

台系IC設計業者聯發科與瑞昱表現依然出色，兩者年成長率分別達14.2%與18.8%，聯詠年增18.1％。其中，聯發科以7奈米製程與成本結構優化的策略，成功布局5G中階機種市場，進而拉抬營收與毛利率，排名第四，聯詠則排名第八，瑞昱排名第九。

排名第六的賽靈思(Xilinx)，營收主力之一為有線與無線通訊設備市場，該部門營收年衰退達33.2%，加上新冠肺炎疫情重挫全球車市表現，使其車用部門營收下滑，導致本季營收年減幅度出現雙位數。另外，邁威爾（Marvell）排名第七，排名第十是戴樂格半導體(Dialog)則因客製化混合訊號產品營收下滑，使第2季營收年減10.1%。

姚嘉洋認為，整體而言，因第3季遠距工作與教學需求所衍生的相關產品需求依然暢旺，加上資料中心、5G基礎建設、5G手機也帶動相關零組件需求，預期今年全球IC設計產值仍有正向表現。