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台捷經貿合作頻繁 郭台銘「愛的古堡」也在捷克布拉格

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

2020「台灣-捷克經貿暨投資論壇」（Taiwan-Czech Republic Economic, Trade, and Investment Forum）今（31）日登場，經濟部長王美花致詞時指出，台灣與捷克過去在雙邊經貿往來及產業合作已相當頻繁，我國知名資通訊大廠如鴻海（富士康）、華碩、和碩、緯創、友達、英業達等均已在捷克設立公司，近來亦有多起台捷合資案例，例如鴻海與捷克KKCG集團在捷合資成立SafeDX數據中心，另也有我商與捷商合資在台設廠共同進軍亞太市場等案例。

此外，鴻海集團創辦人郭台銘還有一個「愛的古堡」，也就在捷克。據傳，位於布拉格東南方約84公里的小山坡上，正是郭台銘於2002年，斥資上億元買下一座已有100年歷史的古堡-羅自泰茲城堡，並改名為Serena以紀念他已逝的前妻林淑如。

值得一提的是，郭台銘與現任妻子曾馨瑩也是情訂於這個捷克古堡「Serena Castle」，兩人並在這裡拍攝浪漫婚紗照。

此次捷克訪問團促成台捷雙方合作關係的發展，除三項MOU的簽署外，經濟部表示，今（31）日下午還有台捷企業媒合會將有超過100家的台捷業者參加，交流產業合作商機；另已有數家電子業者為深化在歐洲市場的經營，將擴大在捷投資。

經濟部投資處主辦「2020台灣-捷克經貿暨投資論壇」計約180人共襄盛舉，本次論壇主題聚焦於「物聯網與人工智慧」、「綠色經濟」及「新創」等3大產業，不但契合台灣當前5+2產業及6大核心戰略產業領域，亦為捷克近年吸引外人投資重點招商產業。

此外，經濟部國貿局與外貿協會也將於論壇結束後，於南港展覽2館辦理「台捷企業媒合會」，共有33家捷商參與媒合，包含：AI辨識系統、航太、資通訊、安控等尖端科技產業，近百家台商共襄盛舉，在符合防疫規範下，雙方進行超過150場一對一洽談場次。

經濟部表示，近年受美中貿易衝突及疫情影響，企業廠商正逐步調整其產業結構及生產基地配置。捷克位居歐陸中心，具優良地理位置、工業基礎及技術勞工，為台商赴海外投資布局重點國家之一。目前已有3家電子業者表示將在捷克設立電子產品製造廠及組裝廠，加速整體海外投資布局，拓展當地及西歐市場商機。

捷克 經濟部 鴻海

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