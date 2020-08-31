LINE加速區塊鏈發展 推LINE Blockchain Developers

LINE旗下負責加密資產與區塊鏈相關業務的子公司LVC Corporation（LVC），以及LINE TECH PLUS PTE. LTD. （LTP）宣布推出區塊鏈服務專用開發者平台LINE Blockchain Developers及數位資產管理服務BITMAX Wallet。

LINE於2018年4月成立LINE Blockchain Lab團隊，負責以區塊鏈技術開發dApp， 以及研究採用點對點網路的分散式系統和加密技術。為此，該團隊著手於 LINE集團內部多項區塊鏈發展計劃。同時，也打造LINE Blockchain生態系，以培養用戶與服務提供者之間的共創互惠關係，落實「LINE代幣經濟」概念。

雖區塊鏈是很有發展潛力的新興技術，但LINE認為，受限於建置與部署的成本和複雜性，區塊鏈的實際應用和普及仍有很長一段路要走。因此，LVC和LTP決定對外開放LINE區塊鏈技術，並推出LINE Blockchain Developers開發者平台，協助業界夥伴開發區塊鏈服務；為加速區塊鏈發展，兩家公司也為用戶推出管理數位資產的BITMAX Wallet。

LINE表示，業界夥伴可以利用LINE Blockchain Developers的主要功能發行自家代幣、將遊戲中的角色、道具和貨幣等數位資產代幣化、讓交易記錄公開透明、或將數據資料變現。凡利用 LINE Blockchain Developers 平台開發的服務，代幣和道具交易亦可於LINE Blockchain Explorer（原名LINK SCAN）進行驗證。