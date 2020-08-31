快訊

女中士爆料陸軍逼退 軍方還原真相：她偷拷資料、考績拿乙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE加速區塊鏈發展 推LINE Blockchain Developers

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
LINE Blockchain Developers平台幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務。圖／LINE提供
LINE Blockchain Developers平台幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務。圖／LINE提供

LINE旗下負責加密資產與區塊鏈相關業務的子公司LVC Corporation（LVC），以及LINE TECH PLUS PTE. LTD. （LTP）宣布推出區塊鏈服務專用開發者平台LINE Blockchain Developers及數位資產管理服務BITMAX Wallet。

LINE於2018年4月成立LINE Blockchain Lab團隊，負責以區塊鏈技術開發dApp， 以及研究採用點對點網路的分散式系統和加密技術。為此，該團隊著手於 LINE集團內部多項區塊鏈發展計劃。同時，也打造LINE Blockchain生態系，以培養用戶與服務提供者之間的共創互惠關係，落實「LINE代幣經濟」概念。

雖區塊鏈是很有發展潛力的新興技術，但LINE認為，受限於建置與部署的成本和複雜性，區塊鏈的實際應用和普及仍有很長一段路要走。因此，LVC和LTP決定對外開放LINE區塊鏈技術，並推出LINE Blockchain Developers開發者平台，協助業界夥伴開發區塊鏈服務；為加速區塊鏈發展，兩家公司也為用戶推出管理數位資產的BITMAX Wallet。

LINE表示，業界夥伴可以利用LINE Blockchain Developers的主要功能發行自家代幣、將遊戲中的角色、道具和貨幣等數位資產代幣化、讓交易記錄公開透明、或將數據資料變現。凡利用 LINE Blockchain Developers 平台開發的服務，代幣和道具交易亦可於LINE Blockchain Explorer（原名LINK SCAN）進行驗證。

LINE 區塊鏈 生態

延伸閱讀

今夏國旅正夯 Peugeot 3008 1.6 GT Line勇闖花東金針花海！

4種比薩＋飲料250、LINE Pay回饋10％！3速食限時優惠

滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

推LINE官方帳號「e藥師」 國軍台中總醫院e化跨一大步

相關新聞

遊戲機、筆電加持 群電第3季營運續揚

群電（6412）第3季在家用遊戲機新品及伺服器新客戶出貨下，加上NB稼動率維持滿載，營運有望維持第2季高檔，法人預估，群...

矽創本季業績 挑戰歷史新高

矽創（8016）第3季不只本身的手機驅動IC業務暢旺，旗下昇佳的感測IC業務也迎來旺季，法人估計，矽創本季業績有機會比上...

台捷經貿合作頻繁 郭台銘「愛的古堡」也在捷克布拉格

2020「台灣-捷克經貿暨投資論壇」（Taiwan-Czech Republic Economic, Trade, an...

LINE加速區塊鏈發展 推LINE Blockchain Developers

LINE旗下負責加密資產與區塊鏈相關業務的子公司LVC Corporation（LVC），以及LINE TECH PLU...

趨勢科技上半年資安報告：新生活型態衍生資安威脅

網路資安解決方案廠趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼：4704) 今（31）日發表今年上半年資安總評報告，指出新冠肺炎相...

十銓推全方位抗硫化工規記憶體 搶5G、邊緣運算商機

全球記憶體模組主要品牌之一的十銓科技（4967），提供客戶高穩定度、高性能、高耐用的工規抗硫化記憶體模組，採用自主研發專...

筆電需求續強 法人估代工廠第3季出貨年增25%

受惠於居家辦公與遠距學習需求的增加，投顧法人指出，今年第3季筆電需求維持強勁，台灣5大筆電代工廠包括廣達、仁寶、和碩、英...

台灣之星攜手神通資科 攻5G智慧城市商機

台灣之星繼投入智慧能源、遠距辦公、車聯網等城市生活範疇後，今（31）日宣布再添5G企業合作新夥伴ㄧ「神通資科」，為智慧城...

捷克團來台 王美花：兩國關係緊密、經貿交流已逾25年

捷克經貿團來台訪問，遭中國大陸外交部長王毅警告「將付出沈重的代價」；經濟部長王美花今（31）日表示，非常歡迎捷克團，台灣...

鈺太盤中漲勢猛 本月與本季業績攀峰可期

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今（31）日股價漲勢猛，盤中漲幅超過9％，最高衝至227元。法人估計，該公司8...

台積電擴大半導體學程 降低產學落差

晶圓代工廠台積電擴大半導體學程架構，導入極紫外光（EUV）微影技術等相關課程，並安排設備工程組織主管親自教學，協助學子無...

紅鏈顛覆蘋概股 解讀蘋果庫克的如意算盤

蘋果iPhone 出貨量近年成長趨緩，讓身為最大組裝廠的鴻海（2317）受影響。鴻海近年積極轉型，除了擴大零組件生意之外，也朝更多新應用發展，帶動2019年營收順利突破5.33兆元，寫下新高紀錄，每股純益（EPS）為8.32元。

熱門新聞

華為加價搶料 台鏈大補

電信三雄衝5G 手機補貼潮重現

貨櫃海運價狂漲 十年新高

金控集團 將可共享客戶資料

救命錢來了！中小型事業資金紓困、振興貸款即日申請

王永慶么子王文祥欲留台灣 曝「還有18年可以拚」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。