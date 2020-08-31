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趨勢科技上半年資安報告：新生活型態衍生資安威脅

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
趨勢科技發表今年上半年資安總評報告，整體共攔截278億次威脅。圖／趨勢科技提供
趨勢科技發表今年上半年資安總評報告，整體共攔截278億次威脅。圖／趨勢科技提供

網路資安解決方案廠趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼：4704) 今（31）日發表今年上半年資安總評報告，指出新冠肺炎相關威脅是上半年最大的單一威脅類型，短短六個月內趨勢科技即攔截880萬次新冠肺炎相關威脅，而其中近92%是經由垃圾郵件散布。

趨勢科技指出，不肖分子利用疫情資訊作為釣魚手法，假冒衛生單位提供加密貨幣錢包欺騙收件者捐款，或是冒稱企業客戶或運輸廠商寄出發貨延期的聲明，誘使收件者下載惡意附件閱讀相關配送資訊。1月至6月期間，網路犯罪集團隨著疫情在全球的發展而不斷變換焦點，企業也因全面實施在家上班而衍生出更嚴重的資安風險。

趨勢科技技術行銷總監Myla Pilao表示：「2020上半年全球壟罩在疫情的陰影下，所有人的生活都受到影響，但網路犯罪集團的腳步並未因而減緩。IT領導人必須不斷調整自己的網路資安策略來因應全新生活型態所帶來的更大威脅。這意味著企業必須保護遠端端點、雲端系統、使用者登入憑證以及VPN系統，此外教育訓練也必須與時俱進，將全新的分散式工作人力轉化成更有效的第一道資安防線。」

整體而言，趨勢科技今年上半年總共攔截了超過278億次威脅，較去年同期增加10億，其中93%是經由電子郵件散布。另外，變臉詐騙（Business Email Compromise, BEC）偵測數量較2019下半年成長 19%，部分原因是因為詐騙集團試圖利用居家上班工作者更容易遭到社交工程詐騙的弱點嘗試發動攻擊。

此外，趨勢科技也發現工業控制系統（ICS）漏洞數量較 2019 上半年增加 16%，對智慧工廠與導入IIoT環境的企業帶來莫大挑戰。

為有效保護四處分散的企業網路，Gartner建議企業：「重新調整資安監控能力來因應其環境因遠端與行動工作增加所帶來的網路流量，以及資料與系統存取途徑上的改變。」這正是Trend Micro XDR能協助客戶之處，能為客戶提供整體IT環境的資安事件交叉關聯分析，而這將是企業今年下半年整體防護的關鍵。

資安 趨勢科技

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