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十銓推全方位抗硫化工規記憶體 搶5G、邊緣運算商機

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體模組主要品牌之一的十銓科技（4967），提供客戶高穩定度、高性能、高耐用的工規抗硫化記憶體模組，採用自主研發專利TRUST+抗硫化隔離技術，有效對抗空氣中的懸浮微粒及汙染物質，避免惡劣環境造成的損害，降低硫化物腐蝕風險，有助延長設備的使用壽命，廣泛應用於各種IPC、工業控制系統、交通車載等。

近年隨5G、AIOT發展，為滿足高頻寬、低延遲需求，邊緣運算可謂是最關鍵一環，邊緣運算可增加終端設備與服務的運行效能，並降低5G網路系統負載。然而邊緣運算等戶外應用環境往往較為嚴苛，除高溫、多塵外，還會受到環境中硫化物污染影響，長久使用會造成設備腐蝕損壞的風險，導致系統故障或失效。

十銓科技針對抗硫化系列產品已佈局多年，將全系列DDR4記憶體模組導入TRUST+抗硫化隔離技術，採用特殊的合金材質來達到最高程度抗硫化效果，符合ASTM B809-95嚴格的測試規範，使記憶體模組在含硫的嚴苛環境下仍可正常運作，此外還兼具有耐突波設計，並通過IEC 61000-4-2靜電防護最高等級CLASS4 測試，符合空氣放電15 kV，接觸放電8 kV規範，可提供全方位的保護，大幅提高產品可靠度及耐用度，此抗硫化耐突波創新研發設計已獲得獨家專利。

十銓科技致力於滿足各工控領域對記憶體模組的需求，DDR4抗硫化記憶體模組最高支援速度達3200MT/s，容量支援4GB到32GB，皆採用高品質原廠Major Grade顆粒，並提供完整的工控解決方案及專業技術諮詢，滿足資料中心、邊緣運算與網通設備等不同應用領域的客製化需求。

記憶體模組 十銓

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