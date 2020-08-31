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台灣之星攜手神通資科 攻5G智慧城市商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

台灣之星繼投入智慧能源、遠距辦公、車聯網等城市生活範疇後，今（31）日宣布再添5G企業合作新夥伴ㄧ「神通資科」，為智慧城市發展新增強勁動能「Engage接軌」新時代，透過整合5G服務與體系化整合「雲」與「端」的物聯網解決方案，攜手發揮AIoT智慧物聯網巨量資料的加值應用價值，提出可持續執行、可高度複製的軟硬體與服務；同時，雙方也將持開放心態歡迎更多企業加入相互「Empower賦能」，為城市解決居住、交通、能源等問題，共同做大智慧城市市場商機，發掘新時代的雙贏的「Earn獲利」模式。

萬物連網的情境已離人們越來越近，隨著5G服務商轉，將為智慧城市帶來穩定的連線，並在人員與機器、機器與機器等愈見頻繁的互動下，提供與日俱增的海量數據蒐集與傳輸的管道，從而分析產出具商業與社會價值的可用洞見。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星積極導入大數據應用，透過專案模型拉抬電信代收手續費年增1.6倍，並藉由分析客群數據推薦專屬影音加值服務，不僅切中用戶個人化需求，也為合作夥伴創造商機。進入5G協作的時代，我們致力創建企業合作繁茂生態系，盼發揮自身網路建設、營運與管理的優勢，結合雲端運算、大數據等技術資源，與策略夥伴一同提出智慧解決方案。

朱曉幸指出，接下來，為更大化數據帶來的價值，台灣之星將攜手神通資科，為有意進入領域發展的企業夥伴提供標準化數據的5G解決方案，不僅將提升傳輸與分析效率，降低無謂的資源耗損，更將在專業團隊的諮詢輔導下，加速獲利進程。

智慧城市可謂是各領域智慧應用的集合表現，然而隨著垂直企業各自發展，資訊與創新多碎片化缺乏標準，在資源無法有效整合之下，數據使用效率也難以提高，對營運單位來說，這不僅造成資源浪費，也使得發展進程緩慢。

神通資科董事長蘇亮表示，神通資科具豐厚系統整合經驗與核心技術，洞悉雲服務與邊緣設備的體系化整合將在智慧新時代扮演重要角色，攜手台灣之星整合5G服務與AIoT平台，看準5G將對智慧城市巨量數據的高速傳輸與低延遲將帶來關鍵助力，將帶領城市發展從數位化到智慧化。

5G 智慧城市 台灣之星

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