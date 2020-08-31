遊戲機、筆電加持 群電第3季營運續揚

群電（6412）第3季在家用遊戲機新品及伺服器新客戶出貨下，加上NB稼動率維持滿載，營運有望維持第2季高檔，法人預估，群電本季營收有望超過上季表現，且在產品組合優化下，獲利也將同步走揚，單季每股盈餘有望（EPS）挑戰1.81元。

群電為NB電源大廠，去年NB電源市佔率達47%，今年第2季在居家工作（WFH）、遠距教學等需求帶動下，NB出貨大增，也順勢拉抬群電電源業務。

Type C 電源近年於筆電滲透率持續提升，群電今年上半年相關產品線營收年增逾兩成，由於第3季NB電源持續維持滿載，加上Chromebook 需求持續暢旺，可望帶動Type C 電源滲透率進一步提升。

Sony、微軟Xbox 都將於今年底前推出新世代家用遊戲主機，微軟近期已宣布，全新遊戲主機 Xbox Series X將在11月問世，Sony PS 5 則預定於歐美聖誕旺季上市，兩大遊戲主機廠近期已對相關組裝、電源、PCB等供應鏈展開拉貨。

群電手握Sony、微軟Xbox新世代家用主機訂單，由於新機種電源瓦數及毛利率皆優於舊款，可望挹注群電消費性電源重回成長軌道。

群電7月自結合併營收達29.98億元。累計今年前七個月營收達189.43億元，年增0.7%；法人預估，群電第3季營收有望超過上季表現，且在產品組合優化下，獲利也將同步走揚，單季每股盈餘有望（EPS）挑戰1.81元。

群電今年上半年NB/PC電源占五成營收，其次則為四成比重的雲端智能應用（伺服器、智慧家庭、高瓦數NB 電源）及7%消費性電子（遊戲機、無人機、平板）。

近期美中貿易戰火重燃，對科技產業的潛在影響不容忽視，而群電的泰國廠已於7月份開始正式啟動，可全面支援直接輸美產品需求。此外，公司籌備已久的吳江新廠亦計畫於年底前開始投產，若產線全滿，總產能可望增加3成，公司期望透過積極的產能擴張與分散策略，為未來2到3年的市占率發展奠定基礎。