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鈺太盤中漲勢猛 本月與本季業績攀峰可期
微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今（31）日股價漲勢猛，盤中漲幅超過9％，最高衝至227元。法人估計，該公司8月業績應當可優於7月，再創歷史新高，本季業績同步攀峰可期。
鈺太累計前七月合併營收為9.74億元，年增約三成，上半年每股純益為3.09元，其今年營運主要受惠於NB應用熱潮，該公司在NB應用的數位MEMS麥克風（D-MIC）市占率估計將於今年邁向四成。
鈺太第2季營收與獲利同創新高，合併營收達4.43億元，獲利為6,901.2萬元，各季增約二成。法人評估，該公司第3季業績續創新高無虞，本季業績應當會比第2季再成長逾一成。
鈺太去年D-MIC出貨量約9,000萬顆，今年上半已出貨近6,500萬顆，該公司今年原預計D-MIC出貨量約1.2億顆，但目前看來有機會可達1.5億顆。
另外，鈺太從4月開始出貨類比MEMS麥克風（A-MIC）供應SONY的新遊戲主機PS5使用，目前每月約有200萬顆出貨，今年相關出貨量預計將達2,000萬顆。
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