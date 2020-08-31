聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克團來台 王美花：兩國關係緊密、經貿交流已逾25年

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
經濟部於捷克官員率團訪台期間辦理「2020年台灣－捷克經貿暨投資論壇」。記者林于蘅／攝影
經濟部於捷克官員率團訪台期間辦理「2020年台灣－捷克經貿暨投資論壇」。記者林于蘅／攝影

捷克經貿團來台訪問，遭中國大陸外交部長王毅警告「將付出沈重的代價」；經濟部長王美花今（31）日表示，非常歡迎捷克團，台灣與捷克是自由民主及重視人權的國家，兩國有相同價值觀、關係緊密。此外，捷克深厚工業基礎，兩國早25年來有多項投資合作，本次將再簽署三大MOU，深化雙方的經貿交流及商業合作。

王美花表示，「2020年台灣－捷克經貿暨投資論壇」將簽署三大MOU，一、台捷智慧城市及AIOT合作備忘錄，二、台捷新創社群合作備忘錄，三、台捷智慧機械合作備忘錄。

經濟部指出，受美中貿易戰及新冠肺癌疫情影響，過往全球生產供應鏈已漸呈現「區域化」及「在地化」之趨勢。王美花說，在後疫情時代，全球企業都在調整供應鏈，台商也會積極佈局全球，分散風險、接近歐洲市場。

王美花指出，台灣與捷克的地理位置雖然遙遠，但兩國關係向來非常緊密；早在25年前，台灣有許多資通訊大廠看準捷克優越技術勞力工業基礎，紛紛赴捷克當地投資設廠，為兩國往後經貿關係產業合作奠定基礎。

台商自1995年開始來捷投資，多為資通訊產業，包括鴻海、友達、華碩、宏碁、和碩、群光、合勤、大同、英業達、達方、緯創、友達、奇偶及正文等，主要為設立後段組裝廠，組裝資通訊產品（如高階伺服器、鍵盤）等，以快速供應歐洲市場或設立資通訊產品維修中心或客服中心。

王美花說，隨後兩國經貿關係轉向雙向交流跟合作，台商業者在捷克當地有很多合資案件；像是鴻海跟捷克最大投資集團（KKCG）在捷克成立SafeDX數據中心，台商麗馳也與捷克工具機百年大廠拓斯合資成立公司，共同生產工具機。

捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）強調，自由和民主是繁榮的主要基礎，沒有企業家之間自由合作的機會，台灣捷克也不會得到自由；政治人物主要任務就是不要干涉企業，並準備良好的立法條件，創造企業良好的企業經營環境，這也是我們這次訪台的目的。

維特齊說，台灣與捷克兩國上有很大的合作潛力，這次捷克有超過40個企業家來訪問，不只背負兩國人民的期待，整個世界的人民也都在看著我們，希望這次能讓兩國之間關係進一步發展。

王美花也強調，民主國家在追求經濟發展成長同時，也要遵守自由民主開放、社會責任等基本價值，台灣和捷克除了經貿交流以外，兩國長久以來也共享民主自由人權的普世價值，讓企業在投資獲利以外，都能符合相關人權規範。

經濟部於捷克官員率團訪台期間辦理「2020年台灣－捷克經貿暨投資論壇」，透過台灣及捷克專家代表鎖定物聯網及人工智慧、綠色經濟、新創等多元產業，分享在後疫情時代產業合作商機，提供台灣與捷克之交流平台，使其深入了解台灣與捷克雙邊亮眼產業，加速全球投資佈局，增加台捷雙邊經貿暨投資關係。

捷克 王美花 台商

延伸閱讀

台捷經貿論壇登場 王美花：全球都關注供應鏈調整問題

台捷經貿投資論壇登場 經長：有望洽簽3項MOU

韋德齊訪台 31日上午出席論壇下午政大演講

洽簽BTA 機械鋼鋁業有望受惠

相關新聞

台捷經貿投資論壇登場 經長：有望洽簽3項MOU

台捷經貿暨投資論壇今天登場，經濟部長王美花說，將與捷克簽署3項MOU（合作備忘錄），分別是新創、社群與機械相關，台捷藉由...

遊戲機、筆電加持 群電第3季營運續揚

群電（6412）第3季在家用遊戲機新品及伺服器新客戶出貨下，加上NB稼動率維持滿載，營運有望維持第2季高檔，法人預估，群...

矽創本季業績 挑戰歷史新高

矽創（8016）第3季不只本身的手機驅動IC業務暢旺，旗下昇佳的感測IC業務也迎來旺季，法人估計，矽創本季業績有機會比上...

傳敦泰TDDI趕貨給華為 漲價5%~10%

美方對華為祭出新一波箝制措施，導致華為從9月15日起，應當都無法取得含有美國技術成分的零組件供貨。據了解，為了盡量在91...

台灣之星攜手神通資科 攻5G智慧城市商機

台灣之星繼投入智慧能源、遠距辦公、車聯網等城市生活範疇後，今（31）日宣布再添5G企業合作新夥伴ㄧ「神通資科」，為智慧城...

捷克團來台 王美花：兩國關係緊密、經貿交流已逾25年

捷克經貿團來台訪問，遭中國大陸外交部長王毅警告「將付出沈重的代價」；經濟部長王美花今（31）日表示，非常歡迎捷克團，台灣...

鈺太盤中漲勢猛 本月與本季業績攀峰可期

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今（31）日股價漲勢猛，盤中漲幅超過9％，最高衝至227元。法人估計，該公司8...

台積電擴大半導體學程 降低產學落差

晶圓代工廠台積電擴大半導體學程架構，導入極紫外光（EUV）微影技術等相關課程，並安排設備工程組織主管親自教學，協助學子無...

紅鏈顛覆蘋概股 解讀蘋果庫克的如意算盤

蘋果iPhone 出貨量近年成長趨緩，讓身為最大組裝廠的鴻海（2317）受影響。鴻海近年積極轉型，除了擴大零組件生意之外，也朝更多新應用發展，帶動2019年營收順利突破5.33兆元，寫下新高紀錄，每股純益（EPS）為8.32元。

立訊迎戰鴻海搶蘋果單 小蝦米對大鯨魚實力還差多少？

紅色供應鏈強勢進逼，鋒頭最健的陸廠立訊精密，近期先後與iPhone 第二、第三大代工廠和碩、緯創進行不同程度的策略聯盟，導致市場不斷出現唱衰最大代工夥伴鴻海的聲音。面對大客戶蘋果的變心，刻意培植外號「小鴻海」的立訊，鴻海面臨極大挑戰。

台積電員工主動防堵品質風險 創造28億元效益

台積電自民國108年起大力推動「STOP & FIX」品質意識，強化主動發現異常並矯正異常的品質文化，總計提出超過550...

只怕新創程咬金！ 光陽董事長柯勝峯：為什麼我要投資Grab？

55歲的台灣機車老大哥光陽，這幾年玩起了新花樣。不只與新創公司「拓連科技」開發車聯網服務「Noodoe」，更入股金庫資本，宣布以9億台幣投資東南亞共享服務獨角獸Grab。

熱門新聞

電信三雄衝5G 手機補貼潮重現

貨櫃海運價狂漲 十年新高

華為加價搶料 台鏈大補

金控集團 將可共享客戶資料

王永慶么子王文祥欲留台灣 曝「還有18年可以拚」

與病毒單打獨鬥沒戰力 高端疫苗加入台美聯隊抗疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。