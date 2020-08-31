捷克團來台 王美花：兩國關係緊密、經貿交流已逾25年

捷克經貿團來台訪問，遭中國大陸外交部長王毅警告「將付出沈重的代價」；經濟部長王美花今（31）日表示，非常歡迎捷克團，台灣與捷克是自由民主及重視人權的國家，兩國有相同價值觀、關係緊密。此外，捷克深厚工業基礎，兩國早25年來有多項投資合作，本次將再簽署三大MOU，深化雙方的經貿交流及商業合作。

王美花表示，「2020年台灣－捷克經貿暨投資論壇」將簽署三大MOU，一、台捷智慧城市及AIOT合作備忘錄，二、台捷新創社群合作備忘錄，三、台捷智慧機械合作備忘錄。

經濟部指出，受美中貿易戰及新冠肺癌疫情影響，過往全球生產供應鏈已漸呈現「區域化」及「在地化」之趨勢。王美花說，在後疫情時代，全球企業都在調整供應鏈，台商也會積極佈局全球，分散風險、接近歐洲市場。

王美花指出，台灣與捷克的地理位置雖然遙遠，但兩國關係向來非常緊密；早在25年前，台灣有許多資通訊大廠看準捷克優越技術勞力工業基礎，紛紛赴捷克當地投資設廠，為兩國往後經貿關係產業合作奠定基礎。

台商自1995年開始來捷投資，多為資通訊產業，包括鴻海、友達、華碩、宏碁、和碩、群光、合勤、大同、英業達、達方、緯創、友達、奇偶及正文等，主要為設立後段組裝廠，組裝資通訊產品（如高階伺服器、鍵盤）等，以快速供應歐洲市場或設立資通訊產品維修中心或客服中心。

王美花說，隨後兩國經貿關係轉向雙向交流跟合作，台商業者在捷克當地有很多合資案件；像是鴻海跟捷克最大投資集團（KKCG）在捷克成立SafeDX數據中心，台商麗馳也與捷克工具機百年大廠拓斯合資成立公司，共同生產工具機。

捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）強調，自由和民主是繁榮的主要基礎，沒有企業家之間自由合作的機會，台灣捷克也不會得到自由；政治人物主要任務就是不要干涉企業，並準備良好的立法條件，創造企業良好的企業經營環境，這也是我們這次訪台的目的。

維特齊說，台灣與捷克兩國上有很大的合作潛力，這次捷克有超過40個企業家來訪問，不只背負兩國人民的期待，整個世界的人民也都在看著我們，希望這次能讓兩國之間關係進一步發展。

王美花也強調，民主國家在追求經濟發展成長同時，也要遵守自由民主開放、社會責任等基本價值，台灣和捷克除了經貿交流以外，兩國長久以來也共享民主自由人權的普世價值，讓企業在投資獲利以外，都能符合相關人權規範。

經濟部於捷克官員率團訪台期間辦理「2020年台灣－捷克經貿暨投資論壇」，透過台灣及捷克專家代表鎖定物聯網及人工智慧、綠色經濟、新創等多元產業，分享在後疫情時代產業合作商機，提供台灣與捷克之交流平台，使其深入了解台灣與捷克雙邊亮眼產業，加速全球投資佈局，增加台捷雙邊經貿暨投資關係。